・長い年月の地殻変動や侵食によって生まれた奇岩怪石の絶景
・紅葉に染まる渓谷と美しい瀬戸内海が一緒に望める
・寒霞渓はもちろん、その他にも見どころが満載の小豆島
香川県小豆島（しょうどしま）の寒霞渓（かんかけい）には、「表12景、裏8景」という言葉がある。ロープウェイ「山頂駅」（標高612メートル）近くの展望所まで続く2つの登山道のことを表し、西側の表登山道で12カ所、東側の裏登山道では8カ所の素晴らしい景色に出会えるという。
そんな見どころが点在する寒霞渓は、瀬戸内海国立公園を代表する景勝地の一つで、日本三大渓谷美にも数えられている。島の最高峰・星ヶ城（816メートル）から美しの原高原（777メートル）を抜ける約8キロの南斜面に、長年の浸食を受けた集塊岩が作り出す奇勝が続く。小豆島は美しい海とビーチで知られるために夏の印象が強いが、断崖の岩肌を紅葉が飾る秋の寒霞渓は格別に美しく、多くの観光客でにぎわう。
寒霞渓を観光するなら、ロープウェイに乗らない手はない。深く切れ込んだ谷の上空を通るロープウェイは、2015年7月にリニューアルされ、広々とした窓から美しい渓谷と瀬戸内の海を一度に堪能できる。あずまやの紅雲亭近くにある「こううん駅」（295メートル）から山頂駅まではたったの5分。下りであれば表登山道も裏登山道も約1時間で紅雲亭付近まで戻れるので、ロープウェイで一気に上がり、景色を眺めながらゆっくりと登山道を下るのが一般的なルートだ。
山頂駅からは、東側に位置する星ヶ城山への登山道もある。星ヶ城には西と東の2つの峰があり、瀬戸内海で最も高い東峰までは2.3キロほど。道中には、阿豆枳島（あずきしま）神社や星ヶ城跡、星ヶ城神社などがある。
星ヶ城は、南北朝時代に備前（現在の岡山県）児島半島の豪族・佐々木信胤（のぶたね）が築いたもの。自然の地形を利用した山城は、断崖絶壁で取り囲まれたスケールの大きい要塞であっただろう。秋には登山道にも赤や黄色に染まった落ち葉が一面に積もり、オレンジ色のカーペットのようになる。山頂からのは瀬戸内海を一望でき、まさに絶景だ。
カーフェリーやレンタカーを利用して、車で寒霞渓に訪れるのもおすすめだ。山頂駅にある駐車場に車を止め、登山道を下りながら景色を眺め、戻りはロープウェイを利用する人も多い。山頂駅東側には草壁港に抜けられる寒霞渓道路、西側には小豆島スカイラインが続き、ドライブにも最適である。
山頂駅から小豆島スカイラインを車で西に進むと、15分ほどで美しの原高原に到着する。ここにある四方指（しぼうざし）展望台は、昔から「七城十八州百島六高山の眺望あり」と言われ、四方を指差しても遮るものがない半径60キロの景色を楽しむことができるという。
小豆島は寒霞渓以外にも、引き潮になると出現するエンジェルロードや、小瀬石鎚（いしづち）神社の重岩（かさねいわ）、虫送りで有名な中山千枚田など観光資源が豊富。観光客数が最も多い日本の離島なので、ぜひ一度は訪れてみてほしい。
●交通アクセス
寒霞渓（紅雲亭まで）
- 草壁港から：小豆島オリーブバスの神懸線で終点「紅雲亭」まで約15分
- 土庄港から：坂手線・南回り福田線(下り)で「草壁港」まで約30分、草壁港で神懸線に乗り換えて合計約1時間
取材・文・写真＝黒岩 正和
（バナー写真＝岩肌と紅葉のコントラストが美しい寒霞渓）