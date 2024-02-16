Кагава – самая маленькая префектура Японии. Здесь находится множество природных достопримечательностей, один из самых знаменитых японских садов, и в этой префектуре появилась пшеничная лапша сануки удон.

Кагава – самая маленькая по размеру префектура Японии. Расположена на северо-восточной оконечности острова Сикоку, она граничит с Внутренним морем Сэто и включает в себя множество прибрежных островов. Большую часть префектуры занимают горы Сануки вдоль южной границы с префектурой Токусима, а к побережью тянутся равнинные, засушливые земли. Мост Сэто оохаси соединяет Кагаву с главным островом Хонсю.

Общие данные о префектуре Кагава

Основана в 1888 году (бывшая провинция Сануки)

Столица: Такамацу

Население: 950 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 1877 км2

Большая часть Кагавы находится в границах обширного национального парка Сэто-найкай, включающего популярные достопримечательности, такие как острова Сёдосима и Наосима, а также скалистое плато Госикидай. Сад Рицурин в Такамацу – один из самых известных ландшафтных садов Японии. Префектура известна среди гурманов как родина пшеничной лапши сануки удон.

Каменные тории святилища Такая с видом на Внутреннее море Сэто (© Pixta)

В Кагаве расположено несколько ведущих компаний в таких отраслях, как производство автозапчастей, электротехнического и строительного оборудования, а также судостроение. На такие передовые отрасли, как обработка металлов и производство пресс-форм, а также химическая промышленность и производство других первичных промышленных материалов приходится значительная часть экономической продукции префектуры. Кагава занимает первое место в Японии по производству оливок. В богатых питательными веществами водах Внутреннего моря выращивают водоросли нори и разводят японского амберджека (желтохвоста).

Оливковый сад на острове Сёдосима (© Pixta)

Знаменитые личности

Кукай (774-835): буддийский монах, известный как Кобо Дайси. Основатель буддийской секты Сингон.

Кикути Кан (1888-1948): прозаик, драматург и основатель крупного издательства Бунгэй Сюндзю. Учредил премию имени Акутагавы и премию имени Наоки — две самые престижные литературные награды Японии.

Миятакэ Тоё (1895-1979): американский фотограф японского происхождения, известный тем, что запечатлел интернирование американцев японского происхождения в Манзанаре в Калифорнии во время Второй мировой войны.

Фотография к заголовку: Вид на Внутреннее море Сэто с острова Наосима (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»