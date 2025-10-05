位于日本四国岛的香川县，是日本面积最小的县。它拥有丰富的自然景观，日本最著名的庭园之一栗林公园，并且还是美味的赞岐乌冬面的发源地。
香川县是日本面积最小的县。它位于四国岛的东北端，濒临濑户内海，拥有众多的离岛；内陆地区以南部与德岛县接壤处的赞岐山脉为主，沿海地区则平坦而干旱。濑户大桥将香川县和本州岛连接在一起。
香川县一瞥
- 创建时间：1888年（前身为赞岐国）
- 首府：高松市
- 人口：95万（截至2020年10月）
- 面积：1877平方千米
香川县的大部分地区都位于广阔的濑户内海国立公园境内，包括小豆岛、直岛等热门观光景点以及地形崎岖险峻的五色台高原。高松市的栗林公园是日本著名的景观庭园之一。该县还作为赞岐乌冬面的故乡而闻名美食界。
香川县聚集了众多龙头企业，涉及汽车零部件、电气设备、建筑机械和船舶制造等行业。金属加工和模具制造等先进领域，以及化学品和其他基础工业材料，在该县的经济产出中占据相当大的比重。此外，香川县是日本最大的橄榄产地，在当地富含营养的濑户内海海域，还养殖有紫菜和鰤鱼。
当地名人
- 空海（774-835年），日本名僧，又被称为“弘法大师”，是日本佛教真言宗创始人。
- 菊池宽（1888-1948年），日本小说家、剧作家，大型出版社文藝春秋以及日本最具影响力的两大文学奖项“芥川奖”和“直木奖”的创始人。
- 宫武东洋（1895-1979年），日裔美籍摄影师。他以记录二战期间加利福尼亚曼赞纳的日裔美国人拘留营的影像而闻名。
（原文英文）
标题图片：从直岛远眺濑户内海 ©PIXTA
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