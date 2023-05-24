تضم محافظة كاغوشيما الواقعة في جزيرة كيوشو عددا لا يحصى من الجزر والبراكين التي يتصاعد منها الدخان، ولديها الكثير لتقدمه لزوار الجزيرة الرئيسية في أقصى جنوب اليابان.

تقع محافظة كاغوشيما في أقصى الطرف الجنوبي لجزيرة كيوشو وتضم مجموعات جزر توكارا وأمامي وأوسومي. ويغلب على المناظر الطبيعية على اليابسة تلال منخفضة تفسح المجال لقمم بركانية كبيرة وأبرزها جبل كيريشيما وجبل كايمون وساكوراجيما وهو البركان الأكثر نشاطا في اليابان. يتكون الجزء الجنوبي من كاغوشيما من شبه جزيرتي ساتسوما وأوسومي اللتين يفصل بينهما خليج كاغوشيما. وتقع الواجهات الساحلية الطويلة والوعرة للمحافظة على المحيط الهادئ من الشرق والجنوب وبحر الصين الشرقي من الغرب.

نبذة عن محافظة كاغوشيما

تأسست عام 1871 (مكونة من مقاطعتي أوسومي وساتسوما سابقا)

العاصمة: كاغوشيما

عدد السكان: 1.588 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 9186 كيلومتر مربع

تقع مساحات شاسعة من المحافظة داخل حدود متنزهات قومية مختلفة ما يتيح للزوار مشاهدة المناظر الطبيعية بدءا من المرتفعات الحرجية البركانية حتى السواحل ذات الحواف المتعرجة. تحظى الطبيعة والثقافة في جزيرتي ياكوشيما وأمامي أوشيما الواقعتين جنوب المحافظة بشعبية خاصة بين المسافرين. وتعد حديقة سينغانئن وشيروياما ومتحف كاغوشيما المائي مواقع معروفة في العاصمة كاغوشيما، كما تستضيف المدينة مهرجان أوهارا الكبير في الصيف. وتتضمن مناطق الجذب الأخرى رمال إيبوسوكي أونسين الساخنة والمناظر الطبيعية الخلابة لمنطقة هوكوساتسو الشمالية وحي الساموراي التاريخي في تشيران.

يقع أكبر مركز فضاء في اليابان ومتحف علوم وتكنولوجيا الفضاء في جزيرة تانيغاشيما الواقعة جنوبي المحافظة. (© بيكستا)

تعد كاغوشيما منتجا رئيسيا للبطاطا الحلوة والشاي الأخضر والفواكه المحبة للشمس مثل المانجو وبيوا (أكيدنيا) إلى جانب خضروات أساسية. وتعتبر تربية المواشي وخاصة خنازير كوروبوتا وسلالة أبقار واغيو الخاصة بكاغوشيما والحراجة وصيد الأسماك من القطاعات الرئيسية فيها أيضا. وتتركز صناعات المحافظة حول المواد الغذائية كما يحتل إنتاج المعادن والإلكترونيات والمنتجات المتعلقة بالسيارات أهمية خاصة. كما تنتج المحافظة مجموعة متنوعة من المنتجات التقليدية أبرزها الخزف ومصنوعات الخيزران والأواني القصديرية.

تصنع ساتسوما في كاغوشيما زجاجا محجرا ’’ كيريكو‘‘ الذي يحظى بشعبية كبيرة (© بيكستا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

أوكوبو توشيميتشي (1830-1878): رجل دولة وعضو في بعثة إيواكورا الدبلوماسية المهمة. وهو أحد الشخصيات الثلاث البارزة في عصر نهضة ميجي.

سايغو تاكاموري (1828-1877): ساموراي ونبيل ساعد في الإطاحة بنظام شوغونية توكوغاوا ولعب دورا مهما في تشكيل حكومة ميجي الجديدة.

تانغي أوميكو (1873-1955): عالمة كيمياء عضوية وهي أول امرأة يابانية تحصل على درجة الدكتوراه في العلوم من جامعة أمريكية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: بركان ساكوراجيما ينفث رمادا ودخانا مغطيا سماء كاغوشيما، © بيكستا)