تقع محافظة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان وتتميز بمناخ شبه استوائي ومحيطات جميلة تجذب الغواصين ورواد الشواطئ من جميع أنحاء البلاد.

إن محافظة أوكيناوا هي سلسلة جزر في المحيط الهادئ وبحر شرق الصين جنوب جزيرة كيوشو. وتُعرف أيضا باسم جزر ريوكيو المأخوذ من اسم مملكة سابقة حكمت الجزر، وتتمتع المحافظة بمناخ رطب شبه استوائي مع أعاصير متكررة وتضاريس مسطحة بشكل عام. وجزيرة أوكيناوا هي أكبر جزر المحافظة وتوجد فيها العاصمة ناها. وتتضمن المناطق الرئيسية الأخرى فيها جزر يائي ياما وميياكو. وكانت أوكيناوا دولة مستقلة لفترة طويلة في تاريخها كما طورت ثقافة متميزة تضم جوانب من حضارات آسيوية مختلفة.

نبذة عن محافظة أوكيناوا

تأسست عام 1879 (مكونة من مقاطعة ريوكيو سابقا)

العاصمة: ناها

عدد السكان: 1.467 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 2282 كيلومتر مربع

تتميز محافظة أوكيناوا بمناخ دافئ وثقافة فريدة من نوعها ووفرة في الطبيعة وهي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في اليابان. إن احتوائها على الشواطئ والشعاب المرجانية والمياه الزرقاء الصافية يجعلها مركزا رئيسيا للغوص والغطس والاستجمام على الشاطئ، كما تتيح متنزهاتها القومية الثلاثة القيام بأنشطة في الهواء الطلق مثل المشي سيرا على الأقدام وركوب الزوارق. كما تحتوي جزيرة أوكيناوا الرئيسية على قلعة شوري وأماكن تاريخية أخرى مرتبطة بمملكة ريوكيو. وقد تم إدراج موقع يانبارو الواقع في شمال الجزيرة مؤخرا على قائمة مواقع اليونسكو للتراث العالمي طبيعيا.

وتقع جزيرة إيشيغاكي في أقصى الجنوب وتحتوي على شواطئ وفيرة وهي نقطة انطلاق لزيارة جزر أخرى مثل جزيرة إريوموتي التي تضم أكبر غابات الأيكة الساحلية في اليابان وهي مكان تواجد نباتات وحيوانات فريدة من نوعها وجزيرة تاكيتومي المجاورة والتي تمكن الزوار من مشاهدة معالم تقليدية في بلدات أوكيناوا. وتتضمن الوجهات الشهيرة الأخرى جزيرة ميياكو وجزر كيراما وهي مركز المتطلعين لمشاهدة الحيتان.

عازفون على الطبول يؤدون رقصة إيسا التقليدية في أوكيناوا (ٓ© بيكستا)

تعتبر صناعة حسن الضيافة محركا رئيسيا لاقتصاد أوكيناوا. ولا يزال المردود الآتي من القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المحافظة مهما أيضا بالرغم من أنه أقل بكثير مما كان عليه في الماضي. تركز الزراعة في المقام الأول على المحاصيل الاستوائية مثل قصب السكر والأناناس كما تشتهر المحافظة أيضا بمنتجات متخصصة مثل القرع المر ’’غويا‘‘ وحمضيات ’’شيكوواسا‘‘ والبطاطا الحلوة. ويتصدر مجالا تصنيع الأغذية وتكرير النفط القطاع التصنيعي في أوكيناوا. كما تشتهر أوكيناوا بمجموعة واسعة من الحرف التقليدية مثل مشروب أواموري الروحي المصنوع من الأرز والقماش المصبوغ والآنية الفخارية.

قماش تقليدي من أوكيناوا مصبوغ على طراز بينغاتا المزخرف (© بيكستا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

إيها فويو (1876-1947): باحث ومؤسس دراسات أوكيناوا المتكاملة.

ميدوروما شون (1960-): كاتب وهو مؤلف كتاب في غابات الذاكرة وله أعمال أخرى وحائز على جائزة أكوتاغاوا الـ117

أمورو ناميي (1977-): موسيقية حائزة على جوائز ومغنية وراقصة وكاتبة أغاني. وهي متقاعدة الآن.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: تمثال شيسا يطل على البحر في محافظة أوكيناوا، © بيكستا)