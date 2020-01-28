El castillo de Kumamoto, conocido por ser uno de los tres castillos más hermosos de Japón, es famoso asimismo por sus cerezos en flor. Algunas áreas permanecen cerradas tras el devastador terremoto de 2016, pero este majestuoso edificio, que sobresale entre las flores de color rosa, puede aún ser visto desde instalaciones turísticas como el Sakuranobaba Jōsaien y la plaza Ninomaru.

El castillo de Kumamoto (Kumamoto)

Variedad: somei yoshino, yamazakura, higozakura

somei yoshino, yamazakura, higozakura Número de árboles: 800

800 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: desde las 8:00 de la mañana hasta la medianoche

desde las 8:00 de la mañana hasta la medianoche Picnic: en Sakuranobaba Jōsaien

en Sakuranobaba Jōsaien Entrada: las zonas que requieren del pago de una entrada están cerradas al público

las zonas que requieren del pago de una entrada están cerradas al público Dirección: 1-1 Honmaru, Chūō-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto

1-1 Honmaru, Chūō-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto Sitio web: Guía Oficial de la Ciudad de Kumamoto

Cada primavera y otoño se celebran festivales durante las temporadas del sakura y del cambio de color del follaje en la plaza Ninomaru y otras instalaciones cercanas, donde la rica historia y cultura de Kumamoto puede verse y experimentarse. Un encanto añadido son las animadas actuaciones de los miembros del grupo Omotenashi Bushō-tai (bailarines ataviados con armaduras de samurái) que ofrece su espectáculo acudiendo desde castillos de todo el país.

Fotografía del encabezado: © Castillo de Kumamoto.