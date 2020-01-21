日本三名城の一つに数えられる熊本城は、熊本県内有数の桜の名所としても有名。2016年の熊本地震の影響で閉鎖されている区域もありますが、桜の馬場城彩苑や二の丸広場から桜の花に彩られた雄大な天守閣を鑑賞できます。

熊本県・熊本城

桜の種類： ソメイヨシノ、ヤマザクラ、ヒゴザクラ

ソメイヨシノ、ヤマザクラ、ヒゴザクラ 本数： 約800本

約800本 例年の見頃： 3月下旬~4月上旬

3月下旬~4月上旬 開園時間： 午前8時～午前0時

午前8時～午前0時 飲食： 桜の馬場城彩苑

桜の馬場城彩苑 料金： 有料区域は閉鎖中

有料区域は閉鎖中 所在： 熊本県熊本市中央区本丸1-1

熊本県熊本市中央区本丸1-1 公式HPなど： 熊本城総合事務所

毎年、春の桜の見頃と秋の紅葉の時期に開催される「お城まつり」は、二の丸広場を中心に熊本の歴史と文化を肌で感じることができる企画が盛りだくさんです。地域の観光振興を目的に戦国時代をイメージしたパフォーマンスを展開する「おもてなし武将隊」も日本各地の城から終結、武士の世界を体験できるイベントも行われます。

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写真提供：熊本城総合事務所

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