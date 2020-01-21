球磨川上流にある市房ダムは1960年に完成した多目的ダム。14キロメートルのダム湖の周回道路沿いに植えられた約1万本のソメイヨシノが満開になる様子は壮観です。高さ80メートルに達する大噴水も名物です。

熊本県・市房ダム湖 

  • 桜の種類：ソメイヨシノ
  • 本数：約1万本
  • 例年の見頃：3月下旬~4月上旬
  • 開園時間：24時間
  • 料金：噴水は1回500円
  • 所在地：熊本県球磨郡水上村湯山
  • 公式HPなど：水上村観光協会　

水上村では「日本一の桜の里」をめざしており、ダム湖畔の1万本の桜のほかにも、約70種の桜を集めた「桜図鑑園」も整備され、珍しい品種の桜も楽しめます。見頃に合わせて開催される「湯山温泉桜まつり」では、神楽やマラソン大会などさまざまなイベントが行われます。

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写真提供：水上村観光協会

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