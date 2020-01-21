球磨川上流にある市房ダムは1960年に完成した多目的ダム。14キロメートルのダム湖の周回道路沿いに植えられた約1万本のソメイヨシノが満開になる様子は壮観です。高さ80メートルに達する大噴水も名物です。
熊本県・市房ダム湖
- 桜の種類：ソメイヨシノ
- 本数：約1万本
- 例年の見頃：3月下旬~4月上旬
- 開園時間：24時間
- 料金：噴水は1回500円
- 所在地：熊本県球磨郡水上村湯山
- 公式HPなど：水上村観光協会
水上村では「日本一の桜の里」をめざしており、ダム湖畔の1万本の桜のほかにも、約70種の桜を集めた「桜図鑑園」も整備され、珍しい品種の桜も楽しめます。見頃に合わせて開催される「湯山温泉桜まつり」では、神楽やマラソン大会などさまざまなイベントが行われます。
近隣の花見スポット
お花見と一緒に楽しめる観光スポット
- 南阿蘇の秘湯「すずめの湯」：熊本地震から３年ぶりに営業再開
- 満開の桜で華やいだ熊本城：復旧進み、新しゃちほこが初の花見
- 【動画】熊本城復興見学ルート：熊本県熊本市
- 熊本・天草「﨑津集落」：世界遺産登録までの歩み
- 熊本県 黒川温泉：心も体も癒やされる源泉掛け流しの湯【10】
写真提供：水上村観光協会