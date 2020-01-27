El estanque, situado en la cuenca superior del río Kuma, fue creado cuando una presa de uso múltiple fue construida en el lugar en 1960. Es famoso por contar con unos 10.000 cerezos somei yoshino plantados a lo largo de la carretera de 14 kilómetros que rodea el estanque y por una gran fuente que alcanza los 80 metros de alto.

Estanque de la presa de Ichifusa (Kumamoto)

Variedad: Somei yoshino

Somei yoshino Número de árboles: 10.000

10.000 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas Entrada: 500 yenes para poner en funcionamiento la fuente

500 yenes para poner en funcionamiento la fuente Dirección: Yuyama, Mizukami, Kuma-gun, Kumamoto

Mizukami quiere convertirse en el mejor pueblo de Japón para la contemplación de los cerezos. Además de los 10.000 cerezos de la variedad somei yoshino que rodean el estanque, también se enorgullece de contar con una “galería de flores de cerezo” donde pueden observarse 70 variedades de esta especie. También celebran el Festival del Sakura de Yuyama Onsen, programado para coincidir con la mejor época para ver los cerezos en flor, en el que hay un espectáculo de fuegos artificiales, actuaciones de baile tradicional kagura y un maratón.

Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo de la aldea de Mizukami.