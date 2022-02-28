Озеро в верховьях реки Кума образовалось при строительстве многоцелевой плотины в 1960 году. Оно стало знаменитым благодаря примерно 10 000 деревьям сакуры сорта сомэй ёсино, посаженным вдоль 14-километровой дороги вокруг озера, и огромному фонтану высотой около 80 метров.

Мидзуками претендует на звание лучшей деревни для любования сакурой в Японии. Помимо 10 000 деревьев сакуры сомэй ёсино вдоль берега водохранилища, здесь также есть «галерея цветущей сакуры», где можно увидеть цветы около 70 сортов сакуры. Во время приуроченного к лучшему времени любования цветами празднику сакуры на термальных источниках Юяма-онсэн можно посмотреть фейерверк, представления традиционных танцев кагура и поучаствовать в марафоне.

Плотина Итифуса (преф. Кумамото)

Сорт: сомэй-ёсино, яэдзакура

Количество деревьев: 10 000

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Часы работы: открыто постоянно

Вход: бесплатно, за запуск фонтана – 500 йен

Адрес: Yuyama, Mizukami, Kuma-gun, Kumamoto

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Фотография к заголовку: © Туристическая ассоциация деревни Мидзуками