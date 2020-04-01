Замок Кумамото известен не только как один из трёх прекраснейших замков Японии, он славится и красотой цветущей сакуры. Некоторые участки ещё закрыты после разрушительного землетрясения 2016 года, но сакурой на фоне величественного замка можно любоваться с таких туристических объектов, как Сакуранобаба-Дзёсайэн и площадки Ниномару.

Каждую весну и осень, в сезон цветения сакуры и осенней листвы, на площадке Ниномару замка Кумамото проводятся праздники, во время которых можно ближе познакомиться с богатой историей и культурой Кумамото. Одна из здешних достопримечательностей – выступления Омотэнаси-бусситай, танцоров в самурайских доспехах, которые собираются из призамковых городов со всей страны.

Замок Кумамото (Кумамото)

Сорта:сомэи-ёсино, ямадзакура, хигодзакура

Количество деревьев: 800

Период цветения: с конца марта до середины апреля

Часы работы: с 8:00 утра до полуночи

Вход: места, где требуется плата за вход, сейчас закрыты для публики

Адрес: 1-1 Honmaru, Chūō-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto

Вебсайт: Офицальный путеводитель по Кумамото (на англ. яз)

Другие ближайшие места любования сакурой

Достопримечательности рядом с замком Кумамото

Фотография к заголовку: © Замок Кумамото