Le château de Kumamoto est reconnu comme l'un des « Trois plus importants châteaux du Japon ». Il est particulièrement célèbre pour ses splendides cerisiers en fleurs. Certaines zones sont toujours fermées à la suite du tremblement de terre dévastateur de 2016, mais le majestueux édifice peut encore être observé depuis des installations touristiques telles que l’espace Sakuranobaba Jôsai-en et la place Ninomaru. Le château de Kumamoto a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Des festivals ont lieu chaque printemps et chaque automne pendant les saisons des cerisiers et des feuillages d'automne sur la place Ninomaru et dans des lieux à proximité, où la riche histoire et la culture de Kumamoto peuvent être appréciées et vécues. Les performances dynamiques des membres d'Omotenashi Bushô-tai, des danseurs vêtus d'une armure de samouraï venus des différents châteaux du pays, forment une autre attraction populaire à venir apprécier en ces lieux.

Château de Kumamoto (Kumamoto)

Adresse : 1-1 Honmaru, Chûô-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken

Nombre d'arbres : 800

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, yama-zakura, higo-zakura

Horaires : de 8 h à 22 h

Entrée : les zones à accès payant sont fermées au public

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : © Château de Kumamoto)