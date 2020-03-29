La zone du barrage d’Ichifusa est connu pour ses quelque 10 000 cerisiers plantés le long d’une route de 14 kilomètres autour du lac, ainsi que pour sa gigantesque fontaine atteignant 80 mètres de haut. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le village de Mizukami souhaite sans doute devenir le plus beau du Japon pour admirer les cerisiers en fleur... En effet, en plus des 10 000 arbres longeant le lac du barrage, il possède également une « galerie de fleurs de cerisier » où quelque 70 variétés peuvent y être admirées. Le festival « Yuyama Onsen Sakura Matsuri », qui en 2024 prend place le 30 mars, propose un feu d’artifice, des spectacles de danse traditionnelle kagura et un marathon.

Lac du barrage d’Ichifusa (Kumamoto)

Adresse : Yuyama, Mizukami, Kuma-gun, Kumamoto-ken

Nombre d’arbres : 10 000

Floraison 2024 : fin mars

Illuminations à partir du 15 mars 2024 de 18 h 30 à 21 h 00

Variétés : somei yoshino

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Frais : 500 yens pour activer la fontaine

Autour du lieu

(Photo de titre © Association de tourisme du village de Mizukami)