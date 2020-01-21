水俣市街地から不知火海沿いに湯の児温泉に向かう「湯の児チェリーライン」には桜並木が5キロメートルほど続いています。開花シーズンには、桜のトンネルとリアス式海岸の青い海のコントラストが楽しめるドライブコースとして人気です。

熊本県・湯の児チェリーライン

桜の種類： ソメイヨシノ

ソメイヨシノ 本数： 約500本

約500本 例年の見頃： 3月下旬~4月上旬

3月下旬~4月上旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 熊本県水俣市浜

熊本県水俣市浜 公式HPなど： みなまた観光物産協会

湯の児チェリーラインに隣接する大崎鼻公園と和田岬公園には駐車場もあり、クルマを降りてゆっくり花見を楽しめます。例年、湯の児温泉から運航される海上花見船も人気。また、チェリーラインは夕日の名所としても知られています。

近隣の花見スポット

お花見と一緒に楽しめる観光スポット

写真提供：みなまた観光物産協会

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