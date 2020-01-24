La vía conocida como Yunoko Cherry Line se extiende a lo largo de 5 kilómetros en el accidentado litoral del mar de Yatsushiro, desde Minamata hasta el área de fuentes termales de Yunoko. En la temporada de floración de los cerezos los motoristas pueden disfrutar del sobrecogedor contraste de las flores de un vivo color rosa con el brillante azul del mar.

Yunoko Cherry Line (Kumamoto)

Variedad: Somei yoshino

Somei yoshino Número de árboles: 500

500 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas Entrada: gratuita

gratuita Dirección: Hama, Minamata-shi, Kumamoto

Hama, Minamata-shi, Kumamoto Sitio web: Guía de Turismo de Kumamoto (Yunoko Cherry Line)

Las flores que cubren la Cherry Line, en Kumamoto, pueden disfrutarse con más tranquilidad desde los aparcamientos adyacentes a los parques Ōsakibana y Wadamisaki, e igualmente desde los barcos disponibles durante la temporada de hanami en el complejo turístico de Yunoko. La Cherry Line también es conocida por sus hermosos atardeceres.



Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de Minamata.