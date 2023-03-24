La route des cerisiers de Yunoko s’étend sur cinq kilomètres depuis la ville de Minamata jusqu’à la station balnéaire de Yunoko, le long de la mer de Yatsushiro, sur l’île de Kyûshû. Durant la saison de la floraison, apprécions le magnifique contraste du rose éclatant des pétales se superposant au bleu de l’eau.

Les arbres fleuris le long de la route des cerisiers de Yunoko peuvent notamment être admirés depuis les aires de stationnement à proximité des parcs d’Ôsakibana et Wadamisaki, mais également en montant à bord des ferries qui partent depuis la station balnéaire de Yunoko. Et en début de soirée, ne manquons pas le splendide coucher de soleil.

La route des cerisiers de Yunoko (Kumamoto)

Adresse : Hama, Minamata-shi, Kumamoto-ken

Nombre d’arbres : 500

Variété : Somei yoshino

Floraison : fin mars à début avril

Ouvert 24h/24

Entrée gratuite

(Photo de titre © Minamata Sightseeing Association)