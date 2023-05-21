تشتهر محافظة ياماناشي الواقعة إلى الغرب من طوكيو، بأنها موطن لبعض أعلى القمم الجبلية في اليابان بما فيها جبل فوجي، وبأنها معقل إنتاج النبيذ والفاكهة في اليابان.

تقع محافظة ياماناشي في منطقة تشوبو وهي داخلية لا تطل على البحر لكنها تضم حوض كوفو في وسطها ومحاطة بمناطق جبلية. يمتد جبل فوجي أعلى قمة في اليابان بارتفاع يبلغ 3776 مترا، جنوبي ياماناشي وشمالي محافظة شيزوؤكا، أما كيتاداكي ثاني أطول جبل في البلاد بارتفاع يبلغ 3193 مترا فيقع في جبال الألب الجنوبية على الجانب الغربي من ياماناشي. وهذه التضاريس الجغرافية للمحافظة تعني أن الهطولات المطرية قليلة نسبيا وأن الطقس الصحو أكثر مشاهدة هنا مقارنة ببقية أجزاء البلاد.

نبذة عن محافظة ياماناشي

تأسست عام 1871 (مقاطعة كاي سابقا)

العاصمة: كوفو

عدد السكان: 810 آلاف نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 4465 كيلومتر مربع

يعد مسار يوشيدا في محافظة ياماناشي أكثر مسارات تسلق جبل فوجي شهرة. وهناك أيضا الكثير من الأماكن الجيدة في المحافظة التي تتيح مشاهدة قمة الجبل أو التقاط صور لها مثل منطقة بحيرات فوجي الخمس، والتي يسهل الوصول منها إلى بحيرة كاواغوتشي. وبالقرب منها يوجد برج معبد تشورييتو الذي أصبح موقعا مفضلا لالتقاط صور لفوجي بين السياح الأجانب. يعرض متحف إيتشيكو كوبوتا للفنون أعمال كيمونو فنية، في حين أن مدينة الملاهي Fuji-Q Highland تقدم الإثارة عند تجربة الأفعوانية.

الأفعوانية وغيرها من عوامل الجذب في متنزه Fuji-Q Highland (© بيكستا)

تنتج محافظة ياماناشي الكثير من أصناف الفاكهة وهي رائدة اليابان في زراعة العنب والدراق وبرقوق سومومو. أدى الحصاد الوفير للعنب إلى إنشاء العديد من مصانع النبيذ، لتصبح المحافظة أكبر منتج للنبيذ في اليابان. كما أن وفرة الكريستال الصخري في جبال المحافظة ساعد على ازدهار صناعة المجوهرات، في حين أن مياهها الصافية تجعلها المورد الأول للمياه المعدنية في البلاد.

عنب نجمي شرقي ينمو في ميساكا بمحافظة ياماناشي (© بيكستا)

تاكيدا هيشيمارو، شخصية كلب تمثل محافظة ياماناشي وهي مستوحاة من تاكيدا شينغين، زعيم مقاطعة كاي سابقا في المنطقة إبان القرن السادس عشر. والكلب من سلالة كاي كين. يوجد على خوذة الكلب تاكيدا هيشي أو ماسة تُتخذ شعارا عائليا، ويحمل في يده مروحة الحرب غونباي عليها عبارة شهيرة مرتبطة بشينغين تقول: سريع كالريح، وراسخ كالغابة، ومدمر كالنار، وثابت كالجبل. وعلى المئزر صورة جبل فوجي (© محافظة ياماناشي)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

تاكيدا شينغين (1521-1573): أمير حرب قوي حقق نصرا ساحقا على توكوغاوا إياسو، لكنه توفي بسبب المرض بعد ذلك بوقت قصير.

موراؤكا هاناكو (1893–1968): كاتبة ومترجمة لأدب الأطفال من الإنجليزية إلى اليابانية، بما في ذلك رواية ’’آن الجملونات الخضراء‘‘ للكاتبة لوسي مود مونتغومري.

ناكاتا هيديتوشي (1977–): عضو رئيسي في فريق كرة القدم الياباني، مثّل البلاد في ثلاث بطولات لكأس العالم ولعب عدة مواسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: برج معبد تشورييتو في محافظة ياماناشي مع أزهار الكرز وجبل فوجي، © بيكستا)