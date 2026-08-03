2026年7月的臨時國會，睽違6年再次修正《種苗法》。之所以修法，是因為日本培育的水果等新品種接連被帶往了海外，且在當地擴大栽種，至今仍無法遏止。

中國網站上出現「あすき」苗木

讓政府不得不再次修正《種苗法》的「事件」，就發生在國立研究開發法人農業．食品產業技術綜合研究機構（農研機構）所培育的柑橘新品種「あすき」（Asuki）上。這個品種的「糖度」極高，風味亦相當出色。農研機構於2017年向政府提出了品種登記申請，並於2022年正式獲准。至於日本國內開始販售其苗木，則是在2020年12月。

然而，早在2020年4月，「あすき」在日本國內尚未完成品種登記、苗木也尚未上市之時，卻被發現已經出現在中國的網路購物平台上了，而且刊登的還是已經結出果實的苗木。據稱，商品頁面甚至還附有對其高糖度等特性的評價。這個在日本仍未正式完成品種登記的新品種究竟是如何外流的，至今仍是一個謎。

根據日本農林水產省說明，向政府完成新培育植物品種的註冊後，即可取得智慧財產權中的「培育者權」。取得培育者權之後，果樹品種可在30年內、果樹之外的品種則可在25年內，獨占登記品種的種苗、收穫物與特定加工品的銷售等權利。然而，品種完成註冊之前，由於尚未取得培育者權，在法律上幾乎處於毫無保障的狀態。

本屆國會通過的《種苗法》修正案，即是針對「あすき」事件所採取的因應措施。修法後，即使處於品種註冊申請期間而尚未受到培育者權保障，也可依法禁止該品種出口。此外，亦將培育者權的保護期限延長了10年。

已外流或疑似外流的主要品種

柑橘類 「凸頂柑」（不知火〔Shiranui〕）、「あすき」（Asuki）、「紅公主」（Beni Princess） 草莓 「章姬」（Akihime）、「紅珍珠」（Red Pearl）、「栃乙女」（Tochiotome） 「紅臉頰」（Benihoppe）、「天空草苺」（Sky berry）、「古都華」（Kotoka） 葡萄 「麝香葡萄」（Shine Muscat） 蘋果 「森之輝」（Mori no Kagayaki）、「富士」（Fuji） 櫻桃 「紅秀峰」（Benishuho） 地瓜 「紅遙」（Beniharuka）

資料來源：作者根據日本農林水產省各項資料整理