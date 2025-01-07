三重縣的伊勢神宮是日本最重要的神道中心。此外，三重縣還以忍者文化和珍珠而著稱。

三重縣地處日本東海地區，位於太平洋沿岸紀伊半島的東側。該縣包括地方政府所在地的津市在內，主要城市大多坐落在北部的伊勢平原上，西南部的大台原山是日本知名的多雨地區之一。

三重縣概況

創建時間：1876年（前身為伊勢國、紀伊國和伊賀國）

地方政府所在地：津市

人口：177萬人（截至2020年10月）

面積：5774平方公里

伊勢神宮是日本最重要的神道中心，主要由內宮和外宮組成。內宮和外宮每隔20年舉行一次徹底翻建，這一儀式被稱為「式年遷宮」，最近一次翻建是在2013年。數百年來，前來伊勢神宮朝聖的人們絡繹不絕。伊賀市因其與忍者的悠久淵源而聞名，遊客可以參觀當地的伊賀流忍者博物館，體驗各種忍術和機關。

三重縣製造業發達，尤其以生產液晶面板、自動販賣機等產品而知名。該縣的珍珠養殖業也聞名遠近，它最初是由當地商人御木本幸吉（1858-1954年）開創的。此外，當地還保留「海女」這一傳統行當，即女性潛入海中徒手捕撈海貝及其它海產品。

當地名人

（原文英文）

標題圖片：朝陽照耀下的宇治橋。該橋通往三重縣伊勢神宮的內宮（PIXTA）