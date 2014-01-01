伊勢神宮每20年一次的神宮遷移（遷宮）已於2013年結束，伊勢神宮內外修飾一新。請看伊勢土生土長的攝影師鏡頭中它那凜然肅穆的四季景象。

伊勢神宮，迎接新的一年

伊勢神宮（三重縣）中神靈所在的「社殿(神殿)」，每隔20年翻修一次。2013年10月，時隔二十年修復一新的正殿裏，神靈回歸原位。伊勢神宮向來是崇尚勃勃生機的「常青之宮」，此次翻修一新的神宮愈加容光煥發，朝氣蓬勃。新年伊始，踏上砂石鋪成的參拜道，帶著全新的心情前往參拜，應該是個很好的選擇。

我出生在一個做鮮魚生意的商家，因為向伊勢神宮供應「神饌（祭神的供品）」，所以童年時代有機會飽覽了神宮內四季宜人的美景。春天眺望繡眼鳥在櫻花枝頭嬉戲歡叫，夏日體驗驟雨中綠葉青草的喜悅，秋天沐浴在透過楓葉的縫隙射來的縷縷陽光之中，冬天驚嘆伊勢罕見的雪景。神宮四季，樂趣無窮。

其中令我尤其喜愛的風景之一，是五十鈴川。在斗轉星移四季輪換之中，瀅瀅碧水悠然流淌，讓人聯想起神宮悠久的歲月。五十鈴川的河水注入志摩的大海（太平洋），滋潤了五穀豐登的富饒大地；氣化升空，又為神宮鬱鬱蔥蔥的森林帶來沛雨甘霖。日本得天獨厚的原生態自然景緻，在這裏盡展無餘。

攝影、撰文：中野晴生

1月1日 初一日出。朝陽從宇治橋上升起

1月7日 昭和天皇祭遙拜。昭和天皇駕崩之日在皇宮中舉行祭祀，神宮也相應舉行遙拜儀式，供奉上手中的「榊（紅淡比）」

2月9日 內宮的風日祈宮橋雪景。伊勢罕有降雪，身在神社，雪景也溫馨

2月17日 祈願五穀豐登的祈年祭

3月19日 神社內的高盆櫻桃蓓蕾初綻，繡眼鳥迫不及待地飛上枝頭，駐足小憩

3月28日 和煦的春光中，盛開在宇治橋畔的櫻花

4月1日 神宮祭祀相撲的上場儀式

4月28日 春季的神樂祭。例行的神樂祭在內宮庭園特設的舞臺上舉行，跳蘭陵王舞

5月5日 穿流過伊勢神宮宮域林的五十鈴川上流

5月12日 伊勢神宮各種祭祀活動使用的御料米（用於神饌的稻米）。插秧在樂師們演奏的田樂（日本傳統舞蹈）聲中進行

5月16日 每天早晨，神職人員在神宮中巡視。白衣新綠，相得益彰

6月16日 祈禱皇室繁榮、國泰民安、五穀豐登的月次祭

6月17日 6月和12月的月次祭，與神嘗祭一併稱為三節祭，是非常重要的祭祀儀式

6月30日 神宮神職人員淨化身心的祓禊儀式「大祓」

7月1日 神職人員走來，拝殿的帷幕隨著風搖曳

7月11日 「神馬牽參」。「神馬」是由皇室贈與的侍奉神靈之馬，每月1、11、21日，神馬都要被牽到拜殿的石階下低頭參拜

8月1日 每年八月朔日，身穿日式浴衣（和服）的人們前往外宮參拜，參拜道上熱鬧非凡

8月25日 神職人員走向翻修一新的風日祈宮橋

9月5日 在「齋田（栽培祭神用穀物的農田）」拔稻穗的祭祀儀式「拔穗祭」

9月5日 「拔穗祭」上，神職人員在稻穗前奏祝詞，感謝神靈賜予五穀豐登

9月18日 中秋明月下的觀月會，古樂聲中翩翩起舞

9月23日 秋季的神月祭。通常以迦陵頻（日本雅樂曲目之一）舞款待神靈

10月16日 神嘗祭。向神靈獻上最新收穫穀物以示感謝的祭祀儀式

11月19日 橫跨塵世與聖地的宇治橋和楓葉

11月23日 新嘗祭。這是天皇向天神地祇供奉新穀並親自食用，感謝神靈賜予豐登的祭祀儀式

12月17日 12月的月次祭。在內宮忌火屋殿前的祓禊所，裝著神饌的唐櫃（帶有4－6條腿的大木箱）和神職人員接受祓除儀式