伊勢神宮每20年一次的神宮遷移（遷宮）已於2013年結束，伊勢神宮內外修飾一新。請看伊勢土生土長的攝影師鏡頭中它那凜然肅穆的四季景象。

伊勢神宮，迎接新的一年

伊勢神宮（三重縣）中神靈所在的「社殿(神殿)」，每隔20年翻修一次。2013年10月，時隔二十年修復一新的正殿裏，神靈回歸原位。伊勢神宮向來是崇尚勃勃生機的「常青之宮」，此次翻修一新的神宮愈加容光煥發，朝氣蓬勃。新年伊始，踏上砂石鋪成的參拜道，帶著全新的心情前往參拜，應該是個很好的選擇。

我出生在一個做鮮魚生意的商家，因為向伊勢神宮供應「神饌（祭神的供品）」，所以童年時代有機會飽覽了神宮內四季宜人的美景。春天眺望繡眼鳥在櫻花枝頭嬉戲歡叫，夏日體驗驟雨中綠葉青草的喜悅，秋天沐浴在透過楓葉的縫隙射來的縷縷陽光之中，冬天驚嘆伊勢罕見的雪景。神宮四季，樂趣無窮。

其中令我尤其喜愛的風景之一，是五十鈴川。在斗轉星移四季輪換之中，瀅瀅碧水悠然流淌，讓人聯想起神宮悠久的歲月。五十鈴川的河水注入志摩的大海（太平洋），滋潤了五穀豐登的富饒大地；氣化升空，又為神宮鬱鬱蔥蔥的森林帶來沛雨甘霖。日本得天獨厚的原生態自然景緻，在這裏盡展無餘。

攝影、撰文：中野晴生

1月1日　初一日出。朝陽從宇治橋上升起
1月1日　初一日出。朝陽從宇治橋上升起
1月7日　昭和天皇祭遙拜。昭和天皇駕崩之日在皇宮中舉行祭祀，神宮也相應舉行遙拜儀式，供奉上手中的「榊（紅淡比）」
1月7日　昭和天皇祭遙拜。昭和天皇駕崩之日在皇宮中舉行祭祀，神宮也相應舉行遙拜儀式，供奉上手中的「榊（紅淡比）」
2月9日　內宮的風日祈宮橋雪景。伊勢罕有降雪，身在神社，雪景也溫馨
2月9日　內宮的風日祈宮橋雪景。伊勢罕有降雪，身在神社，雪景也溫馨
2月17日　祈願五穀豐登的祈年祭
2月17日　祈願五穀豐登的祈年祭
3月19日　神社內的高盆櫻桃蓓蕾初綻，繡眼鳥迫不及待地飛上枝頭，駐足小憩
3月19日　神社內的高盆櫻桃蓓蕾初綻，繡眼鳥迫不及待地飛上枝頭，駐足小憩
3月28日　和煦的春光中，盛開在宇治橋畔的櫻花
3月28日　和煦的春光中，盛開在宇治橋畔的櫻花
4月1日　神宮祭祀相撲的上場儀式
4月1日　神宮祭祀相撲的上場儀式
4月28日　春季的神樂祭。例行的神樂祭在內宮庭園特設的舞臺上舉行，跳蘭陵王舞
4月28日　春季的神樂祭。例行的神樂祭在內宮庭園特設的舞臺上舉行，跳蘭陵王舞
5月5日　穿流過伊勢神宮宮域林的五十鈴川上流
5月5日　穿流過伊勢神宮宮域林的五十鈴川上流
5月12日　伊勢神宮各種祭祀活動使用的御料米（用於神饌的稻米）。插秧在樂師們演奏的田樂（日本傳統舞蹈）聲中進行
5月12日　伊勢神宮各種祭祀活動使用的御料米（用於神饌的稻米）。插秧在樂師們演奏的田樂（日本傳統舞蹈）聲中進行
5月16日　每天早晨，神職人員在神宮中巡視。白衣新綠，相得益彰
5月16日　每天早晨，神職人員在神宮中巡視。白衣新綠，相得益彰
6月16日　祈禱皇室繁榮、國泰民安、五穀豐登的月次祭
6月16日　祈禱皇室繁榮、國泰民安、五穀豐登的月次祭
6月17日　6月和12月的月次祭，與神嘗祭一併稱為三節祭，是非常重要的祭祀儀式
6月17日　6月和12月的月次祭，與神嘗祭一併稱為三節祭，是非常重要的祭祀儀式
6月30日　神宮神職人員淨化身心的祓禊儀式「大祓」
6月30日　神宮神職人員淨化身心的祓禊儀式「大祓」
7月1日　神職人員走來，拝殿的帷幕隨著風搖曳
7月1日　神職人員走來，拝殿的帷幕隨著風搖曳
7月11日　「神馬牽參」。「神馬」是由皇室贈與的侍奉神靈之馬，每月1、11、21日，神馬都要被牽到拜殿的石階下低頭參拜
7月11日　「神馬牽參」。「神馬」是由皇室贈與的侍奉神靈之馬，每月1、11、21日，神馬都要被牽到拜殿的石階下低頭參拜
8月1日　每年八月朔日，身穿日式浴衣（和服）的人們前往外宮參拜，參拜道上熱鬧非凡
8月1日　每年八月朔日，身穿日式浴衣（和服）的人們前往外宮參拜，參拜道上熱鬧非凡
8月25日　神職人員走向翻修一新的風日祈宮橋
8月25日　神職人員走向翻修一新的風日祈宮橋
9月5日　在「齋田（栽培祭神用穀物的農田）」拔稻穗的祭祀儀式「拔穗祭」
9月5日　在「齋田（栽培祭神用穀物的農田）」拔稻穗的祭祀儀式「拔穗祭」
9月5日　「拔穗祭」上，神職人員在稻穗前奏祝詞，感謝神靈賜予五穀豐登
9月5日　「拔穗祭」上，神職人員在稻穗前奏祝詞，感謝神靈賜予五穀豐登
9月18日　中秋明月下的觀月會，古樂聲中翩翩起舞
9月18日　中秋明月下的觀月會，古樂聲中翩翩起舞
9月23日　秋季的神月祭。通常以迦陵頻（日本雅樂曲目之一）舞款待神靈
9月23日　秋季的神月祭。通常以迦陵頻（日本雅樂曲目之一）舞款待神靈
10月16日　神嘗祭。向神靈獻上最新收穫穀物以示感謝的祭祀儀式
10月16日　神嘗祭。向神靈獻上最新收穫穀物以示感謝的祭祀儀式
11月19日　橫跨塵世與聖地的宇治橋和楓葉
11月19日　橫跨塵世與聖地的宇治橋和楓葉
11月23日　新嘗祭。這是天皇向天神地祇供奉新穀並親自食用，感謝神靈賜予豐登的祭祀儀式
11月23日　新嘗祭。這是天皇向天神地祇供奉新穀並親自食用，感謝神靈賜予豐登的祭祀儀式
12月17日　12月的月次祭。在內宮忌火屋殿前的祓禊所，裝著神饌的唐櫃（帶有4－6條腿的大木箱）和神職人員接受祓除儀式
12月17日　12月的月次祭。在內宮忌火屋殿前的祓禊所，裝著神饌的唐櫃（帶有4－6條腿的大木箱）和神職人員接受祓除儀式
12月31日　除夕參拜。許多人在大年三十前往參拜，向神靈感謝過去一年的恩澤，並祈求新的一年平安幸福
12月31日　除夕參拜。許多人在大年三十前往參拜，向神靈感謝過去一年的恩澤，並祈求新的一年平安幸福