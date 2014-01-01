伊勢神宮每20年一次的神宮遷移（遷宮）已於2013年結束，伊勢神宮內外修飾一新。請看伊勢土生土長的攝影師鏡頭中它那凜然肅穆的四季景象。
伊勢神宮，迎接新的一年
伊勢神宮（三重縣）中神靈所在的「社殿(神殿)」，每隔20年翻修一次。2013年10月，時隔二十年修復一新的正殿裏，神靈回歸原位。伊勢神宮向來是崇尚勃勃生機的「常青之宮」，此次翻修一新的神宮愈加容光煥發，朝氣蓬勃。新年伊始，踏上砂石鋪成的參拜道，帶著全新的心情前往參拜，應該是個很好的選擇。
我出生在一個做鮮魚生意的商家，因為向伊勢神宮供應「神饌（祭神的供品）」，所以童年時代有機會飽覽了神宮內四季宜人的美景。春天眺望繡眼鳥在櫻花枝頭嬉戲歡叫，夏日體驗驟雨中綠葉青草的喜悅，秋天沐浴在透過楓葉的縫隙射來的縷縷陽光之中，冬天驚嘆伊勢罕見的雪景。神宮四季，樂趣無窮。
其中令我尤其喜愛的風景之一，是五十鈴川。在斗轉星移四季輪換之中，瀅瀅碧水悠然流淌，讓人聯想起神宮悠久的歲月。五十鈴川的河水注入志摩的大海（太平洋），滋潤了五穀豐登的富饒大地；氣化升空，又為神宮鬱鬱蔥蔥的森林帶來沛雨甘霖。日本得天獨厚的原生態自然景緻，在這裏盡展無餘。
攝影、撰文：中野晴生