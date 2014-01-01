伊势神宫每20年一次的神宫迁移（迁宫）已于2013年结束，伊势神宫内外修饰一新。请看伊势土生土长的摄影师镜头中它那凛然肃穆的四季景象。
伊势神宫，迎接新的一年
伊势神宫（三重县）中神灵所在的“社殿(神殿)”，每隔20年翻修一次。2013年10月，时隔二十年修复一新的正殿里，神灵回归原位。伊势神宫向来是崇尚勃勃生机的“常青之宫”，此次翻修一新的神宫愈加容光焕发，朝气蓬勃。新年伊始，踏上砂石铺成的参拜道，带着全新的心情前往参拜，应该是个很好的选择。
我出生在一个做鲜鱼生意的商家，因为给伊势神宫供应“神馔”（祭神的供品——译注），所以童年时代有机会饱览了神宫内四季宜人的美景。春天眺望绣眼鸟在樱花枝头嬉戏欢叫，夏日体验骤雨中绿叶青草的喜悦，秋天沐浴在透过枫叶的缝隙射来的缕缕阳光之中，冬天惊叹伊势罕见的雪景。神宫四季，乐趣无穷。
其中令我尤其喜爱的风景之一，是五十铃川。在斗转星移四季轮换之中，滢滢碧水悠然流淌，让人联想起神宫悠久的岁月。五十铃川的河水注入志摩的大海（太平洋——译注），滋润了五谷丰登的富饶大地；气化升空，又为神宫郁郁葱葱的森林带来沛雨甘霖。日本得天独厚的原生态自然景致，在这里尽展无余。
摄影、撰文：中野晴生