伊势神宫每20年一次的神宫迁移（迁宫）已于2013年结束，伊势神宫内外修饰一新。请看伊势土生土长的摄影师镜头中它那凛然肃穆的四季景象。

伊势神宫，迎接新的一年

伊势神宫（三重县）中神灵所在的“社殿(神殿)”，每隔20年翻修一次。2013年10月，时隔二十年修复一新的正殿里，神灵回归原位。伊势神宫向来是崇尚勃勃生机的“常青之宫”，此次翻修一新的神宫愈加容光焕发，朝气蓬勃。新年伊始，踏上砂石铺成的参拜道，带着全新的心情前往参拜，应该是个很好的选择。

我出生在一个做鲜鱼生意的商家，因为给伊势神宫供应“神馔”（祭神的供品——译注），所以童年时代有机会饱览了神宫内四季宜人的美景。春天眺望绣眼鸟在樱花枝头嬉戏欢叫，夏日体验骤雨中绿叶青草的喜悦，秋天沐浴在透过枫叶的缝隙射来的缕缕阳光之中，冬天惊叹伊势罕见的雪景。神宫四季，乐趣无穷。

其中令我尤其喜爱的风景之一，是五十铃川。在斗转星移四季轮换之中，滢滢碧水悠然流淌，让人联想起神宫悠久的岁月。五十铃川的河水注入志摩的大海（太平洋——译注），滋润了五谷丰登的富饶大地；气化升空，又为神宫郁郁葱葱的森林带来沛雨甘霖。日本得天独厚的原生态自然景致，在这里尽展无余。

摄影、撰文：中野晴生

1月1日 元旦日出。朝阳从宇治桥上升起

1月7日 昭和天皇祭遥拜。昭和天皇逝世之日在皇宫中举行祭祀，神宫也相应举行遥拜仪式，供奉上手中的红淡比（杨桐）

2月9日 内宫的風日祈宫桥雪景。伊势罕有降雪，身在神社，雪景也温馨。

2月17日 祈愿五谷丰登的祈年祭

3月19日 神社内的钟花樱桃蓓蕾初绽，绣眼鸟迫不及待地飞上枝头，驻足小憩

3月28日 和煦的春光中，盛开在宇治桥畔的樱花

4月1日 神宫祭祀相扑的上场仪式

4月28日 春季的神乐祭。例行的神乐祭在内宫庭园特设的舞台上举行，跳兰陵王舞

5月5日 穿流过伊势神宫宫域林的五十铃川上流

5月12日 伊势神宫各种祭祀活动都要使用稻米。插秧在乐师们演奏的田乐声中进行

5月16日 每天早晨，神职人员在神宫中巡视。白衣新绿，相得益彰

6月16日 祈祷皇室繁荣、国泰民安、五谷丰登的月次祭

6月17日 6月和12月的月次祭，与神尝祭一并称为三节祭，是非常重要的祭祀仪式

6月30日 神宫神职人员净化身心的祓禊仪式“大祓”

7月1日 神职人员走来，拝殿的帷幕随和风摇曳

7月11日 “神马牵参”。“神马”是由皇室赠与的侍奉神灵之马，每月1、11、21日，神马都要被牵到拜殿的石阶下低头参拜

8月1日 每年八月朔日，身穿日式浴衣的人们前往外宫参拜，参拜道上热闹非凡

8月25日 神职人员走向翻修一新的风日祈宫桥

9月5日 在“斋田（栽培祭神用谷物的农田——译注）”拔稻穗的祭祀仪式“拔穗祭”

9月5日 “拔穗祭”上，神职人员在稻穗前奏祝词，感谢神灵赐予五谷丰登

9月18日 中秋明月下的观月会，古乐声中翩翩起舞

9月23日 秋季的神月祭。通常以迦陵频舞款待神灵

10月16日 神尝祭。向神灵献上最新收获谷物以示感谢的祭祀仪式

11月19日 横跨尘世与圣地的宇治桥和枫叶

11月23日 新尝祭。这是天皇向天神地祇供奉新谷并亲自食用，感谢神灵赐予丰登的祭祀仪式

12月17日 12月的月次祭。在内宫忌火屋殿前的祓禊所，装有神馔的唐柜（带有4-6条腿的大木箱——译注）和神职人员接受祓除仪式