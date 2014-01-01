В 2013 году завершилась церемония перестройки основного здания синтоистского храма Исэ-дзингу, которая проводится раз в 20 лет. Это было шестьдесят второе по счету обновление Храма Храмов. Серией своих работ фотограф, уроженец Исэ, открывает нам внушительное величие Исэ-дзингу, отражённое в степенной торжественности сменяющих друг друга времен года.

Исэ-дзингу на пороге нового года

В октябре этого года, как и 20 лет назад, главные синтоистские боги, обитающие в храме Исэ (префектура Миэ), были перенесены в обновленное по образцу прежнего основное здание храма. Это здание, предназначенное для проживания богов синтоистского пантеона, обновляется каждые 20 лет именно здесь, в Исэ-дзингу, который иначе называют "Котовака-но мия" (Храм вечной молодости). После завершения обряда "переезда", обновленный храм засиял еще большей свежестью. Как это здорово, в самом начале года, хрустя гравием, идти по храмовой тропе к святилищу с новыми устремлениями в сердце…

Я родился в семье торговца рыбой. Лавка моего отца жертвовала рыбу храму для подношения богам их божественной пищи "синсэн". Моё детство прошло в храмовом парке, где я наблюдал за сменой времён года: весна с белоглазками, резвящимися в ветвях цветущей вишни, сменялась летом с его внезапными ливнями и радующей глаз зеленью; вслед за летом наступала осень, неизменно восхищая меня волшебно сияющими на просвет осенними листьями, а за ней приходила зима, и всё облачалось в непривычный снежный наряд. Храм был для меня неиссякаемым источником радости.

Но самым излюбленным моим местом была и остаётся река Исудзугава. Один сезон сменяет другой, а она знай себе течёт – безмятежно, неторопливо... Словно река текущего в святилище вечного времени. Воды Исудзугавы, даруя плодородие почве, катятся и впадают в море, омывающее парк Исэ-сима, а затем, испарившись, поднимаются в небо, и, обернувшись благословенным дождём, проливаются вниз, возвращаясь в храмовую рощу.

Здесь, на лоне природы, раскрывшей для меня свои щедрые объятия, и поныне пребывает она – моя первая Япония.

Фотографии и текст: Накано Харуо

1 января: Новогодний рассвет. Над мостом Удзибаси встает солнце, множество людей, пришедших на поклонение в храм, складывают ладони в молитве

7 января: Церемония поминовения императора Сёва. С ветками священного дерева "сакаки" (клейера японская) в руках служитель храма совершает обряд поминовения. Параллельно церемония проводится в Императорском доме

9 февраля: Снег падает на мост Кадзахиноминомия-баси. Такое случается редко, но и заснеженный пейзаж в Исэ-дзингу вызывает чувство тепла и уюта

17 февраля: "Тосигои-но мацури" — моление об урожае

19 марта: В храмовом парке зацветает гималайская вишня, и, словно они только этого и ждали, в ее цветущих ветвях начинают резвиться белоглазки

28 марта: Ясные весенние дни. Когда переходишь через мост Удзи-баси, тебе приветливо машет веткой цветущая вишня

1 апреля: "Хонодзумо-дохё-ири" - торжественная церемония входа на ринг, в которой участвуют сэкитори высших рангов

28 апреля: Весенний фестиваль Кагурасай. По обычаю на специальной сцене, установленной в храмовом парке, исполняется танец "Ранрё-о"

5 мая: Верховье реки Исудзугава в храмовом лесу Кюикирин

12 мая: Посадка риса, используемого в Исэ-дзингу для разных храмовых церемоний, сопровождается мелодией, которую исполняют музыканты в шатре

16 мая: Каждое утро служитель храма обходит храмовые владенья. Его белые одежды тают в свежей зелени окружающего пейзажа

16 июня: "Цукинамисай" — праздник в честь процветания императора и государства, праздник урожая и моления о мире и спокойствии

17 июня: "Цукинамисай" отмечается дважды в году, в июне и декабре, и вместе с праздником "Каннамэсай" считается одной из самых важных храмовых церемоний. Эти три церемонии часто называют одним названием "сансэцусай" – три сезонных праздника .

30 июня: Обряд очищения для храмовых служителей и музыкантов – церемония "Охараи" (Великое очищение).

1 июля: Служитель подходит к молельне, и ветер вздымает шелковистую занавесь "митобари", висящую на входе.

11 июля: "Синмэ-кэндзан" – 1, 11 и 21 числа каждого месяца божественная лошадь "синмэ" поднимается по каменным ступеням к молельне, чтобы тоже поклониться храмовым божествам.

1 августа: Ежегодно в этот день, на который выпадает праздник Хассаку (Первый день сбора урожая), дорога к храму оживляется, расцвеченная многочисленными фигурами паломников в красочных летних кимоно юката

25 августа: Служитель идет в сторону обновленного моста Кадзахиноминомия-баси

5 сентября: "Нуйбосай" — церемония уборки риса со священных полей "сайдэн"

5 сентября: Служитель посвящает рису, собранному во время церемонии "Нуйбосай", благодарственное молитвословие норито, воспевающее плодородие

18 сентября: "Цукимикай" – любование луной. Танцевальное представление бугаку под "жатвенной луной" середины осени.

23 сентября: Осенний фестиваль Кагурасай. По обычаю исполняется танец "Карёбин" для оказания особого гостеприимства божествам

16 октября: "Каннамэсай" – Праздник вкушения божествами первого урожая. Церемония подношения первого риса и благодарения за плодородие

19 ноября: Осенние листья и мост Удзи-баси, пролегший между мирским и священным



урожая

риса. Во

время

этого

праздника император подносит рис нового урожая божествам Неба и Земли, а затем вкушает этот рис сам, выражая этим свою благодарность за урожай 23 ноября: "Ниинамэсай" – Праздник новогоурожаяриса. Вовремяэтогопраздника император подносит рис нового урожая божествам Неба и Земли, а затем вкушает этот рис сам, выражая этим свою благодарность за урожай

17 декабря: Декабрьский "Цукинами-сай". На специальной площадке, расположенной перед входом в Священную кухню имибия-дэн, служитель храма с сундуком карабицу, в который заключена божественная пища синсэн, проходит обряд очищения.