20年ごとに社殿を造りかえる式年遷宮を2013年に終え、装いも新たになった伊勢神宮。その凛（りん）として厳かな四季折々の表情を、伊勢に生まれ育った写真家が捉えた。
新たな年を迎える伊勢神宮
二十年ぶりに新たになった伊勢神宮（三重県）の御正殿に、今年十月、神様が遷御（せんぎょ）された。常に生き生きとしたみずみずしさを尊ぶ「常若（とこわか）の宮」伊勢神宮では、神様のお住まいである社殿を二十年ごとに新しくする。こうした遷御を終え、神宮はより一層輝きを増した。年のはじめに、玉砂利を踏みしめながら参道を進み、心新たに拝殿に向かわれてはいかがだろう。
伊勢神宮に神饌（しんせん）を納める鮮魚商の家に生まれたわたしは、神苑の四季に触れ幼少期を過ごした。春には目白が桜に遊ぶ姿を追い、夏には突然の夕立に緑が喜ぶのを感じ、秋には紅葉の間の木漏れ陽をうっとり眺め、冬には伊勢には珍しい雪景色に驚いた。神域には数えきれない楽しみがあった。
その中でも、特に好きな風景のひとつが五十鈴川だ。移り変わる季節の中で、常に清々しく悠々と流れる五十鈴川。まるで、神宮に流れる悠久の時を思わせる。この五十鈴川の流れは、志摩の海に注ぎ豊穣を育み、気化して天に上り、そして恵みの雨となって神宮の杜（もり）に降り注ぐ。
自然という懐に抱かれた日本の原風景が、ここにある。
撮影と文＝中野晴生