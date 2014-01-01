انتهى معبد "إيسي" الشنتوي من تجديداته التى تتم كل ٢٠ سنة وهي طقوس دينية تعقد في وقت محدد وأصبح الآن في حلته الجديدة ونقوم بجولة نرى فيها ونشعر بجمال المعبد في كل فصل من فصول السنة. جولة بعدسة مصور ولد ونشأ في مدينة "إيسي".

استقبال معبد ”إيسي“ للعام الجديد

انتهت المقصورة الإلهية أو الحرم الرئيسي لمعبد ”إيسى“ (بمحافظة ميئي) - والذي يعتبر ”بيت أو مسكن الآلهة“ وفقاً لمعتقدات ديانة الشنتو- في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي من تجديداتها والتي تقام كأحدِ الطقوس الشنتوية كل ٢٠ عاماً.

ما أجمل المشي على ذلك الطريق المرصع بالحصى المؤدي إلى المعبد. وكم أتمنى لو سمح لكم الوقت بزيارته وهو الآن في حلته الجديدة البراقة التي تخطف القلوب والأبصار. لقد نشأت في بيت يعمل في تجارة الأسماك الطازجة ويتبرع بالنقود كقربان لـ معبد ”إيسي“ وقضيت طفولتي مستمتعاً بجمال حديقة المعبد على مدار الفصول الأربعة باختلافها وتنوعها.

ففي الربيع لطالما طاردت طيوراً بيضاء العين والتي كانت تقف على أغصان اشجار الكرز ”الساكورا“، وفي الصيف أشعر بسعادة الخضرة وهي تستحم بمياه الأمطار المتساقطة، وفي الخريف لطالما تأملت أوراق الشجر الجافة وقد تغير لونها إلى الأحمر القاني والأصفر، وفي الشتاء طالما تمتعت بمنظر المعبد المكسو بالثلج الأبيض وقطع الجليد، حقاً ان المتعة في تلك البقعة المقدسة لا تعد ولا تحصى مهما قلت. ومن بين تلك المناظر كنت ولاأزال أعشق منظر نهر”إيسوزو“.

فماء هذا النهر يجري من قديم الزمان بكل حنان ورفق عبر الفصول المختلفة طوال العام. ثم يصب في خليج ”شيما“ ويتبخر ماؤه ليصير سحاباً ثم مطراً يحمل كل الخيرات ليسقط على المعبد مجددًا وهكذا دواليك وهنا يكمن جمال المناظر اليابانية الطبيعية التي لم تمتد لها يد الإنسان.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية بقلم المصور ناكانو هارو)

١ يناير/كانون الثاني منظر شروق شمس أول يوم في السنة. حيث تشرق الشمس على جسر "أوجي" ويصلي زائرو المعبد للعام الجديد.

٧ يناير/كانون الثاني طقوس الصلاة من أجل الأمبرطور "هيروهيتو". ويقدم فيها غصن من شجرة "الساكاكي" كقربان وهذا الطقس يعقد من أجل العائلة الامبراطورية.

٩ فبراير/شباط جسر "كازاهي نومي نوميا" مغطى بالجليد. قلما يسقط الثلج في مدينة "إيسى" ولكن من العجب أنك تشعر بدفء منظر الثلج داخل المعبد.

١٧ فبراير/شباط طقوس الدعاء بخصوبة المحاصيل.

١٩ مارس/آذار طائر أبيض العينين وكأنه كان ينتظر تفتح زهور شجرة الكرز الموجودة في حديقة المعبد

٢٨ مارس/آذار يوم هادئ من أيام الربيع تستقبلك فيه "الساكورا" بمجرد أن تعبر جسر"أوجي".

١ أبريل/نيسان دخول مصارعو السومو الحلبة من أجل تقديم قربان للآلهة.

٢٨أبريل/نيسان مهرجان موسيقى الربيع. يتم إعداد مسرح خاص في حديقة المعبد وتعرض عليه رقصة "Ranchouou".

٥ مايو/أيار منظر لأعالي نهر "إيسوزو" الذي يجري في المنطقة الغابية التابعة للمعبد.

١٢ مايو/أيار طقوس غرس شتلات الأرز وهو طقس من طقوس المعبد ويتم بمصاحبة لعزف موسيقى تقليدية يابانية.

١٦ مايو/أيار منظر للرهبان الشنتويين وهم يطوفون بمنطقة الآلهة بالمعبد وهنا يتمازج اللون الأبيض مع لون خضرة الربيع.

١٦ يونيو/حزيران طقوس "تسوكينامي" وفيها يصلي الرهبان من أجل ازدهار العائلة الإمبراطورية وسلام وأمن اليابان وخصوبة المحاصيل وسلام الشعب الياباني.

١٧ يونيو/حزيران طقوس "كاننا مي" وهو واحد من أهم ثلاثة بجانب طقوس "تسوكينامي" في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأولّ.

٣٠ يونيو/حزيران طقوس رهبان الشنتو حول التطهير من الذنوب والرَجس.

١ يوليو/تموز رياح الصيف التي تحمل رائحة أوراق الأشجار ترفرف ستار مقصورة الآلهة الأمامية.

١١ يوليو/تموز طقوس "Shinmekenzan"وتعقد في اليوم الأول والحادي عشر والحادي والعشرين من كل شهر وفيها يؤتى بالحصان حتى الدرج المؤدي لمقصورة الآلهة الأمامية يعقبه الانحناء

١ أغسطس/آب تمتلئ المقصورة الخارجية للمعبد في أول يوم من أغسطس/آب كل سنة بالزوار الذين يأتون للصلاة وهم يلبسون "اليوكاتا" (الكيمونو الصيفي).

٢٥ أغسطس/آب الرهبان في طريقهم لجسر "كازاهي نومي نوميا" الذي تم تجديده.

٥ سبتمبر/أيلول طقوس "نويبو" وهي شعائر شنتوية يتم فيها اقتلاع السنابل من الحقل المقدس للمعبد.

٥ سبتمبر/أيلول الرهبان وهم يتلون ترانيمهم من أجل تقديم الشكر للآلهة على الحصاد ونضج الثمر.

١٨ سبتمبر/أيلول حفلة التمتع بمشاهدة القمر والعزف والرقص وهي اجمل ليلة يظهر فيها القمر.

٢٣ سبتمبر/أيلول مهرجان الخريف للموسيقى وفيه تغني أغان كنوع من التسلية للآلهة أو التعبير عن الشكر لهم.



طقوس "كاننا مي" وفيه يتم تقديم ما تم حصاده من محاصيل للتعبير عن شعور الشكر والامتنان للآلهة. ١٦ أكتوبر/تشرين الأولطقوس "كاننا مي" وفيه يتم تقديم ما تم حصاده من محاصيل للتعبير عن شعور الشكر والامتنان للآلهة.

١٩ نوفمبر/تشرين الثاني منظر تغير ألوان الشجر في الخريف مع جسر "أوجي" حيث يقال إنه الجسر الذي يربط بين عالمنا الدنيوي بالمنطقة المقدسة.



للتعبير عن شعور الشكر على الحصاد. ٢٣ نوفمبر/تشرين الثاني طقوس "نيينا مي" وفيها يقدم الإمبراطور ماتم حصاده في هذه السنة كقربان لإله السماء والأرض ثم يأكل منها جزءً بنفسهللتعبير عن شعور الشكر على الحصاد.



أمام مقصورة طعام الآلهة. ١٧ ديسمبر/كانون الأول طقوس "تسوكينامي" وفيها يتم طقوس تطهير الرهبان والصناديق التي تحتوي على القرابين المقدمةأمام مقصورة طعام الآلهة.