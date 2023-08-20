El santuario de Ise, en Mie, es el centro del sintoísmo más importante de Japón, y la prefectura es también conocida por sus ninjas y sus tradicionales buceadoras a pulmón.

La prefectura de Mie, situada en Tōkai, se encuentra en la parte oriental de la península de Kii en la costa del océano Pacífico de Japón. Algunas de sus ciudades, incluida su capital, Tsu, están situadas en la llanura de Ise, en el norte de la prefectura. El monte Ōdaigahara, en el suroeste, es conocido como una de las zonas con más precipitaciones del país.

Un vistazo a la prefectura de Mie

Establecida en 1876 (anteriormente formaba parte de las provincias de Ise Shima, Kii e Iga)

Capital: Tsu

Población: 1.770.000 (a octubre de 2020)

Área: 5.774 km2

El santuario de Ise, en el que se incluyen sus santuarios principales del interior y el exterior, es el centro más importante del sintoísmo en Japón. Los dos santuarios principales son reconstruidos por completo una vez cada 20 años. De hecho, la reconstrucción más reciente tuvo lugar en 2013. Fieles vienen peregrinando a este lugar desde hace siglos. Iga es famoso por su antigua asociación con los ninjas, y las personas que visitan la ciudad pueden disfrutar del Museo Ninja de Igaryū, en el que se muestran algunos de los trucos y trampas de estos sigilosos espías.

El Museo Ninja de Igaryū. (© Pixta)

La prefectura de Mie disfruta de una industria manufacturera robusta especializada en artículos como los paneles de pantalla de cristal líquido (LCD) y las máquinas expendedoras, pero es conocida especialmente por su industria de las perlas cultivadas, desarrollada en su origen por el empresario local Mikimoto Kōkichi (1858–1954). Otra de sus conexiones con el mar son las tradicionales buceadoras a pulmón ama que se lanzan a las profundidades marinas para pescar moluscos y otros productos del mar.

Una ama pescando. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Matsuo Bashō (1644–1694): Poeta y viajero que fue esencial en el desarrollo del haiku.

Edogawa Ranpo (1894–1965): Escritor de novelas de misterio conocido por sus temas inquietantes y grotescos.

Yoshida Saori (1982–): Luchadora libre que ganó medallas de oro en tres Juegos Olímpicos consecutivos y fue la abanderada de Japón en 2012.

(Fotografía del encabezado: el sol al amanecer en el puente Uji, que lleva al santuario interior de Ise en la prefectura de Mie. © Pixta.)