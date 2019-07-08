Un conjunto de túmulos ancestrales de la prefectura de Osaka ha sido registrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es el 23.º lugar de Japón que pasa a formar parte de esta prestigiosa lista.

Un testimonio de las tradiciones ancestrales y las antiguas estructuras sociopolíticas

El 6 de julio de 2019 el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO anunció la inclusión oficial de “El conjunto de kofun de Mozu-Furuichi: túmulos del antiguo Japón” en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Es el primer Patrimonio Mundial de la prefectura de Osaka.

Los 49 túmulos funerarios del conjunto fueron construidos entre la segunda mitad del siglo IV y la del siglo V, y se encuentran en el área de Mozu, en las zonas de Sakai y Furuichi de las ciudades de Habikino y Fujiidera. Entre ellos se incluye el kofun de Daisen, un sepulcro con forma de ojo de cerradura, que con sus 486 metros de largo es el mayor túmulo de este tipo en Japón. Se dice que este es el lugar de descanso del Emperador Nintoku. El conjunto incluye asimismo el kofun de Konda Gobyōyama, el segundo mayor del conjunto con 425 metros de largo, donde se cree que se encuentran los restos del Emperador Ōjin, entre otros muchos kofun de distintos tamaños y formas. El kofun de Daisan también es uno de los mayores lugares de enterramiento del mundo. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés), un consejo asesor de la UNESCO, destacó que “el conjunto de kofun de Mozu-Furuichi en la prefectura de Osaka en Japón manifiesta de manera destacada las tradiciones funerarias y las estructuras sociopolíticas que existieron en el período Kofun (entre los siglos III y VI).”

Japón cuenta ahora con 23 lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, incluyendo sus cuatro bienes naturales.

En 1972 la Asamblea General de la UNESCO creó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (la Convención del Patrimonio Mundial). El Patrimonio de la Humanidad son los bienes inmuebles como los monumentos, paisajes y parajes naturales registrados en la lista del Patrimonio Mundial, designada por dicha convención, cuyo notable valor universal debería ser compartido por toda la humanidad.

En diciembre de 1993 se incluyeron por primera vez dos lugares de Japón al mismo tiempo como Patrimonio Cultural de la Humanidad: los monumentos budistas de la región de Hōryū-ji (prefectura de Nara), y el castillo de Himeji (prefectura de Hyogo). El 18.º sitio fue registrado en 2018, con la inclusión en la lista del Patrimonio Cultural del Mundo del “El legado de los cristianos ocultos en Nagasaki y la región de Amakusa” (en las prefecturas de Nagasaki y Kumamoto). Los primeros dos bienes naturales de la humanidad de Japón fueron reconocidos en 1993: Yakushima (prefectura de Kagoshima) y Shirakami Sanchi (Prefecturas de Aomori y Akita). A ellos le siguieron Shiretoko (Hokkaidō) y las islas Ogasawara (perteneciente a Tokio), aumentando el número total de sitios a cuatro.

A julio de 2019, antes de la inclusión de los últimos elementos a la lista, había ya 1.092 sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad en todo el mundo (845 bienes culturales, 209 bienes naturales y 38 bienes mixtos); un total de 193 países han firmado la “Convención del Patrimonio Mundial”.

Patrimonio Mundial de la UNESCO en Japón

(Fotografía del encabezado: vista aérea del túmulo funerario de Daisen, donde se dice que descansan los restos del Emperador Nintoku. La fotografía fue tomada por Kuroiwa Masakazu y Fujii Kazuyuki, de 96Box.)