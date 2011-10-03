El 25 de junio (26, en Japón), en la 35ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Hiraizumi (prefectura de Iwate) fue registrado como nuevo sitio. Esta buena noticia ha sido un gran estímulo para la región de Tōhoku, severamente dañada por el cataclismo del 11 de marzo.

Hiraizumi floreció como bastión del clan de los Fujiwara del Norte, en la última etapa de la era Heian (794-1185). El origen de su prosperidad se encontraba en el oro, que por aquel entonces se extraía en grandes cantidades en la zona. Se dice que tras las referencias a Zipangu (Cipango), la isla del oro que menciona Marco Polo en su libro de viajes, se halla precisamente Hiraizumi.

El esplendor del clan duró cerca de cien años, hasta 1189, cuando fue aniquilado por Minamoto no Yoritomo, pero la belleza de edificios y espacios como el Konjikidō o Pabellón de Oro (templo de Chūsonji), o el Jardín del templo de Mōtsūji, expresiones de la cosmología del budismo de la Tierra Pura (Jōdo) se ha transmitido hasta nuestros días.

(Los subtítulos del vídeo están en inglés)

Imágenes obtenidas con la colaboración o por gentileza de los templos Chūsonji, Mōtsūji y Takkoku Seikōji.

Música de fondo: Oborozukiyo, interpretado por Ikeda Ayako (39ERS RECORDS).

Traducción del haiku al inglés: Donald Keene, The Narrow Road to Oku.

(Traducido al español del original en japonés)