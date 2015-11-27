في ٢٥ يونيو/حزيران عام ٢٠١١، أدرجت لجنة التراث العالمي لليونسكو رسميا المعابد والمواقع الأثرية في هيرايزومي بمحافظة إيواتي في سجلها الخاص بمواقع التراث العالمي. كان ذلك الخبر موضع ترحاب لمنطقة توهوكو، التي عانت ولا تزال تعاني من كارثة الزلزال والتسونامي في١١ مارس/ آذار٢٠١١.

في الفترة المتأخرة من عصر هيّآن (٧٩٤-١١٨٥)، ازدهرت هيرايزومي كمركز إداري في شمال شرق اليابان تحت حكم عشيرة فوجيوارا الشمالية، مدعومة بكميات هائلة من الذهب الذي تم استخراجه من المناجم المحلية. وفقا لإحدى النظريات، فمن المحتمل أن معابد هيرايزومي الغنية بالزخارف كانت مصدر الإلهام الأساسي لزيبانغو، جزيرة الذهب الأسطورية التي ذكرها ماركو بولو في كتاب رحلاته.

ازدهرت المدينة بالكاد لمدة قرن قبل أن يدمرها أحد القادة العسكريين ميناموتو نو يوريتومو في ١١٨٩ (وهو فتح شوغنية كاماكورا لاحقا)، ولكن العديد من المباني والحدائق التي تمثل تعاليم بوذية الأرض النقية قد نجت حتى يومنا هذا، من بينها كونجيكيدو الرائعة (القاعة الذهبية) من معبد تشوسونجي والحدائق الواسعة في معبد موتسووجي.

صورة لـ”كونجيكيدو“ إهداء من تشوسونجي.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية)