25 июня 2011 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на своём 35 заседании внёс в список Мирового наследия храмы и археологические памятники г. Хираидзуми, расположенного в префектуре Иватэ. Это стало радостным событием для северо-восточного региона Японии, переживавшего тяжёлые времена после Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года.
Город Хираидзуми расцвёл в тот период, когда он был административным центром северо-востока страны под управлением Северных Фудзивара в 1087-1189 годах, чья власть основывалась в том числе и на добыче большого количества золота в этих землях. Согласно одной из теорий, Хираидзуми послужил прообразом «Страны золота Дзипангу», упоминаемой в «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.
Хираидзуми процветал до 1189 года, когда войска Минамото-но Ёритомо нанесли поражение Северным Фудзивара. Несмотря на это, здесь до нынешнего времени бережно хранят сокровища архитектуры и паркового искусства, наиболее известными из которых являются Золотой павильон Кондзикидо в храме Тюсондзи и парк храма Моцудзи, в которых воплотилась вера буддийской школы Чистой Земли, Дзёдосю.
Музыка: Икэда Аяко, «Луна в призрачной дымке» («Обородзукиё») (39ERS RECORDS)
Разрешение на съёмку: храм Тюсондзи
Субтитры на русском языке:
(0:27)
Хираидзуми, преф. Иватэ
24 июня 2011 г. вошёл в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
(0:33)
Поэт Мацуо Басё (1644-1694) во время путешествия по северо-восточному региону страны посетил Мацусиму, известную красотой своих пейзажей, а также города Исиномаки и Хираидзуми и оставил свои впечатления в поэтическом дневнике «По тропинкам Севера»
(0:52)
Храм Моцудзи
(1:27)
Храм Таккоку-но Ивая
(1:49)
Гора Кинкэй
(1:53)
Станция Хираидзуми
(2:03)
Раскопки Янаги-но госё, усадьбы Северных Фудзивара
(2:10)
Руины храма Кандзидзаи-оин
(2:26)
Такадати Гикэйдо, мемориал Минамото-но Ёсицунэ, погибшего в Хираидзуми
(2:42)
О древнем городе Хираидзуми, который процветал на протяжении ста лет в XI-XII веках, Мацуо Басё написал:
(2:58)
Летняя трава!
Павших древних воинов
Грёз о славе след…
(3:07)
После землетрясения 11 марта 2011 года
(3:19)
Исиномаки
(3:34)
Цунами, возникшее во время Великого восточно-японского землетрясения, разрушило множество городов у побережья. Исиномаки, куда заходил Мацуо Басё, тоже сильно пострадал
(3:46)
И на пострадавшей земле потихоньку распускаются цветы…
(4:02)
Цветы, расцветающие в Хираидзуми после землетрясения
(4:45)
Тюсондзи
(5:35)
Для жителей пострадавших районов внесение Хираидзуми в Список мирового наследия стало радостной вестью!
(5:59)
Весенний ливень
Ещё течет сквозь крышу…
О зал Сверканья! (Мацуо Басё)
(6:10)
Мировое наследие, Хираидзуми
Выражаем благодарность за сотрудничество при проведении съёмки храмам Тюсондзи, Моцудзи, Таккоку-Сайкодзи
Музыка Икэда Аяко, «Луна в призрачной дымке» («Обородзукиё») (39ERS RECORDS)
Перевод стихов Мацуо Басё В. Марковой, Н. Фельдман