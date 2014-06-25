25 июня 2011 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на своём 35 заседании внёс в список Мирового наследия храмы и археологические памятники г. Хираидзуми, расположенного в префектуре Иватэ. Это стало радостным событием для северо-восточного региона Японии, переживавшего тяжёлые времена после Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года.

Город Хираидзуми расцвёл в тот период, когда он был административным центром северо-востока страны под управлением Северных Фудзивара в 1087-1189 годах, чья власть основывалась в том числе и на добыче большого количества золота в этих землях. Согласно одной из теорий, Хираидзуми послужил прообразом «Страны золота Дзипангу», упоминаемой в «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

Хираидзуми процветал до 1189 года, когда войска Минамото-но Ёритомо нанесли поражение Северным Фудзивара. Несмотря на это, здесь до нынешнего времени бережно хранят сокровища архитектуры и паркового искусства, наиболее известными из которых являются Золотой павильон Кондзикидо в храме Тюсондзи и парк храма Моцудзи, в которых воплотилась вера буддийской школы Чистой Земли, Дзёдосю.

Музыка: Икэда Аяко, «Луна в призрачной дымке» («Обородзукиё») (39ERS RECORDS)

Разрешение на съёмку: храм Тюсондзи

Субтитры на русском языке:

(0:27)

Хираидзуми, преф. Иватэ

24 июня 2011 г. вошёл в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

(0:33)

Поэт Мацуо Басё (1644-1694) во время путешествия по северо-восточному региону страны посетил Мацусиму, известную красотой своих пейзажей, а также города Исиномаки и Хираидзуми и оставил свои впечатления в поэтическом дневнике «По тропинкам Севера»

(0:52)

Храм Моцудзи

(1:27)

Храм Таккоку-но Ивая

(1:49)

Гора Кинкэй

(1:53)

Станция Хираидзуми

(2:03)

Раскопки Янаги-но госё, усадьбы Северных Фудзивара

(2:10)

Руины храма Кандзидзаи-оин

(2:26)

Такадати Гикэйдо, мемориал Минамото-но Ёсицунэ, погибшего в Хираидзуми

(2:42)

О древнем городе Хираидзуми, который процветал на протяжении ста лет в XI-XII веках, Мацуо Басё написал:

(2:58)

Летняя трава!

Павших древних воинов

Грёз о славе след…

(3:07)

После землетрясения 11 марта 2011 года

(3:19)

Исиномаки

(3:34)

Цунами, возникшее во время Великого восточно-японского землетрясения, разрушило множество городов у побережья. Исиномаки, куда заходил Мацуо Басё, тоже сильно пострадал

(3:46)

И на пострадавшей земле потихоньку распускаются цветы…

(4:02)

Цветы, расцветающие в Хираидзуми после землетрясения

(4:45)

Тюсондзи

(5:35)

Для жителей пострадавших районов внесение Хираидзуми в Список мирового наследия стало радостной вестью!

(5:59)

Весенний ливень

Ещё течет сквозь крышу…

О зал Сверканья! (Мацуо Басё)

(6:10)

Мировое наследие, Хираидзуми

Выражаем благодарность за сотрудничество при проведении съёмки храмам Тюсондзи, Моцудзи, Таккоку-Сайкодзи

Музыка Икэда Аяко, «Луна в призрачной дымке» («Обородзукиё») (39ERS RECORDS)

Перевод стихов Мацуо Басё В. Марковой, Н. Фельдман