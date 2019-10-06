国宝や重要文化財に指定される建造物を眺めながら、日本の近代化への歩みや生糸の製法、明治時代の工女たちの生活を知ることができる富岡製糸場（群馬県富岡市）。東京から日帰りで行ける世界遺産の魅力を紹介する。

群馬県南西部にある富岡製糸場は、1872（明治5）年に操業開始した日本初の大規模な西洋式製糸工場。開国して間もない日本の主要な輸出品は生糸で、外貨獲得が急務だった明治政府が品質向上や西洋式生産技術の普及を目的に官営模範工場として設立した。

1893（明治26）年に民間に払い下げられてからも、1987（昭和62）年まで稼働。今でも設立時の建造物が残り、日本の製糸産業の歴史が100年以上にわたって刻み込まれている。現在は人気の観光スポットで、2014（平成26）年にはユネスコの世界文化遺産に登録された。

観光バスとガイドツアーを活用

上信電鉄「上州富岡」駅から富岡製糸場までは、「まちなか周遊観光バス」を利用するのがおすすめ（徒歩では約15分）。

同乗するボランティアガイドが富岡の町並みや見どころを紹介してくれるので、帰りに立ち寄る場所など見学後のプランが立てやすい。乗車の際、100円で「1日フリーガイド券」を購入すれば、何度でも乗り降り可能（乗車料はなし）。停留所以外の場所でも、手を挙げて合図すれば乗車させてくれる。

正門を抜けると、真向かいにあるのが「東置繭所（ひがしおきまゆしょ）」。文字通り「繭を保管するための倉庫」で、富岡製糸場の顔ともいえるエレガントな雰囲気を持つ、幅100メートルもの巨大な建造物だ。

場内の一番奥には、東置繭所と並行するように同じ規模の西置繭所がある。向かって左の南側には、2つの倉庫を「コ」の字型に結ぶように、さらに長大な繰糸所（そうししょ）が約140メートルも続く。この3棟は操業開始時の建造物で、国宝に指定される富岡製糸場の中心的な遺構である。それを取り囲むように、外国人指導者の住居として造った洋館や工女が暮らした寄宿舎などが立ち並ぶ。

富岡製糸場では、まず初めに解説員によるガイドツアーに参加するのが定番コース。所要時間40分ほどで、富岡製糸場の歴史や生糸生産の技術、各建造物の役割や意匠などを分かりやすく説明してくれる。その後で自由に見学し、展示室やギャラリーをゆっくりと巡った方が理解がより深まるだろう。

30分おきにスタートし、参加費は200円。ツアーに参加できない場合には、多言語の音声ガイドの貸し出しもある。

短時間で富岡製糸場の歴史や魅力を解説してくれるガイドツアーは人気が高い

解説員によるガイドツアー＆音声ガイド

ツアー開始時間： 午前9時～午後0時、午後1時～16時まで、30分おきにスタート ※午後4時開始のツアーは、4月～10月のみ

午前9時～午後0時、午後1時～16時まで、30分おきにスタート ※午後4時開始のツアーは、4月～10月のみ 料金： 200円（中学生以下100円） ツアー開始30分前から「整理券」として販売

200円（中学生以下100円） ツアー開始30分前から「整理券」として販売 音声ガイド料金： 200円 ※券売所にて貸し出し

200円 ※券売所にて貸し出し 音声ガイド対応言語：日本語・英語・フランス語・中国語・韓国語

生糸づくりを知ると建造物の魅力が増す

生糸は、カイコガの幼虫・蚕（かいこ）がつくる繭から紡がれるもの。蚕は糸を2日間吐き続けて繭をつくり、その内部でさなぎとなる。繭を煮ると糸を接着している物質が緩むので、稲の穂先で作った「みごほうき」などでなでると糸口が見つかる。目的に合わせた太さや長さになるように複数の繭から引き出した糸をより、最後に乾燥させると接着力が回復して丈夫な生糸ができる。

富岡製糸場では、実際に繭から糸を紡ぐ「繰糸」の様子を見ることができる。約3センチの繭から引き出せる極細の糸は1000メートル以上にもなるという。

繭はさなぎがふ化する前に熱を加え、乾燥させてから保存する。現在は育成温度や蚕の品種を管理することによって繭の採集時期に少し幅を持たせているが、かつては同時期に集まってきた。1年間操業するための量を一気に保管するためには、巨大な倉庫が2つも必要だったのだ。

東置繭所は、瓦職人が焼き上げたれんがを積んだ外壁に、瓦屋根が乗る和洋折衷式。保存中の繭にカビが発生しないように、大きな窓をずらりと配して風通しを良くした。現在、1階内部は展示室やシルクギャラリー、売店などになっている。

工女たちが働いた繰糸所は、ガラス面が広く内部が明るい。創業開始当時の日本には電灯がなく、細い糸を紡げるように採光するために、大きなガラスや鉄製の窓枠をフランスから輸入した。

最初に設置されたフランス式繰糸機は蒸気機関で動かしたので、屋根の上部に「越（こし）屋根」という小さな屋根を重ね、その窓から蒸気を逃がした。1960年代後半に設置された日産自動車製の自動繰糸機は、今も建物内に残っている。

製糸場での暮らしが垣間見える寄宿舎や社宅群

場内に点在する洋館や寄宿舎の中で、ひと際立派な首長館は別名「ブリュナ館」。富岡製糸場設立の指導者として明治政府が雇用したフランス人、フランソワ・ポール・ブリュナのために造られ、広さは277坪もある。実際にブリュナ一家が暮らしたのは1876（明治9）年までで、その後は工女の寮や教育施設として利用された。

女性教師用の女工館や男性技術者が住んだ検査人館など、フランス人指導者たちのために建てられた宿舎は、首長館を含めて全て重要文化財に指定される趣ある建物だ。残念ながら、最初に雇い入れた外国人のほとんどは1～2年で富岡を去ってしまい、当初の目的で使われた期間は短かったという。

女工館も木骨れんが造でしゃれた建物

繰糸作業を担った、工女の暮らしを伝える展示や建造物も多い。官営時代の富岡製糸場には、女性たちに最先端の西洋式製糸技術を習得させて故郷へ帰すという、指導者養成所としての役目もあった。寄宿舎や寝具、食事が提供され、場内には医療費無料の診療所もあるなど、当時の最先端の労働環境を整えていた。

大正期や昭和初期の寄宿舎や社宅群も残っており、各時代に製糸工場で働いていた人々の生活に思いをはせることができる。

蚕が食べる桑の葉を育てる畑もある

富岡製糸場

住所： 群馬県富岡市富岡１-１

群馬県富岡市富岡１-１ 開場時間： 午前9時～午後5時（最終入場は午後4時30分）

午前9時～午後5時（最終入場は午後4時30分） 休場日： 12月29日～31日

12月29日～31日 見学料： 大人1000円、高校・大学生250円、小・中学生150円

大人1000円、高校・大学生250円、小・中学生150円 ガイドツアー： 大人200円、中学生以下100円 ※予約不要

大人200円、中学生以下100円 ※予約不要 音声ガイド貸し出し：200円

撮影協力：富岡市・富岡製糸場

取材・写真・文＝ニッポンドットコム編集部

（バナー写真＝富岡製糸場の正面入り口）