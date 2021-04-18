海に囲まれた九州には活火山が点在し、波に浸食された海岸線と荒々しい山容が雄大な景色を織りなし、海上に浮かぶ多くの島々、火山の恵み・温泉の湯けむりがアクセントを加える。九州[南部]にある国立公園を絶景写真で紹介していく。

霧島錦江湾国立公園（鹿児島県、宮崎県）

霧島山は、天孫降臨の地と伝わる霊峰・高千穂峰（たかちほのみね、標高1574 m）や最高峰の韓国岳（からくにだけ、標高1700m）などで構成される火山群で、宮崎と鹿児島の県境にまたがる。その周辺地域を含む「霧島国立公園」は、1934（昭和9）年に日本で初めて指定された3カ所の国立公園の1つ。30年後には錦江湾国定公園と屋久島地域を編入して「霧島屋久国立公園」となったが、2012（平成24）年に「屋久島国立公園」が分離し、現在の「霧島錦江湾国立公園」が誕生した。

北部の霧島地域には大小20以上の火山が連なり、火口湖や温泉の湯けむり、高原の植物が雄大な風景を織りなす。神話の舞台である高千穂河原や霧島神宮、霧島温泉には、多くの観光客が訪れる。

錦江湾の象徴といえば、現在も噴煙を上げる桜島だ。県庁所在地・鹿児島市の対岸にあり、都市空間と活火山の共演を至る所で見ることができる。桜島フェリーで海を渡り、噴火の歴史やメカニズムが学べる桜島ビジターセンターや桜島溶岩なぎさ公園、展望所などを巡れば、火山の息吹が間近に感じられる。

九州本土最南端・佐多岬には亜熱帯性植物が多く生育し、西側の薩摩半島南端では開聞岳や知林ヶ島など、独特の風情を持つ景観が広がる。

（指定：1934年3月16日、面積：3万6586 ha）

上空から見た錦江湾に浮かぶ桜島と鹿児島市の沿岸部 © K.P.V.B

屋久島国立公園（鹿児島県）

佐多岬から南へ約60キロに位置し、1993年にユネスコの世界自然遺産に登録された屋久島。その山岳部を中心とした地域に加え、西南西へ12キロの海上に浮かぶ口永良部島（くちのえらぶじま）で構成されるのが「屋久島国立公園」である。

屋久島は周囲約130キロの島ながら、九州最高峰の宮之浦岳（標高1935m）を筆頭に、永田岳（標高1886m）や黒味岳（標高1831m）など1000メートルを超える峰が約40も連なり、“洋上アルプス”と称される。年間を通して温暖な海辺からは寒暖差が大きく、雨も多いことから植生が豊か。特に「縄文杉」を代表とする屋久杉は、標高500メートル以上に自生し、日本固有種・スギの中でも最南端、最大の群落である。

樹齢2000年以上で屋久杉最大の縄文杉 写真：九州観光推進機構

口永良部島は面積約36平方キロメートルの小さな火山島。2つの火山群をつないだひょうたん型で、東側の新規火山群地域では、最高峰の古岳（標高657m）や活発な噴火活動を続ける新岳（標高626m）がダイナミックな火山景観を生み出している。海岸線は波に削られ、海食崖や洞穴など変化に富んだ地形が見もの。

（指定：2012年3月16日、面積：2万4566 ha）

奄美群島国立公園（鹿児島県）

雄大なマングローブ群生地と奄美の山々 © K.P.V.B

「奄美群島国立公園」は、2017年に指定された最も新しい国立公園。鹿児島県南端に浮かび、奄美大島から南へ、加計呂麻島、徳之島、沖永良部島、与論島などが続く。“アマミンブルー”と称される青く澄んだ海に囲まれる島々は、亜熱帯照葉樹林に覆われ、固有で希少な動植物が生息する。人々の生活も独自性が強く、島唄や豊年祭など地域の伝統文化が受け継がれている。

奄美大島は、群島最高峰の湯湾岳（標高694m）がそびえ立ち、“生きた化石”といわれるヒカゲヘゴが群生する金作原（きんさくばる）原生林や住用マングローブ林など緑豊かな島。加計呂麻島との間にある大島海峡は、入り組んだリアス海岸で夕日の名所だ。

原始時代を想起させる金作原原生林のヒカゲヘゴ 写真：PIXTA

2番目に大きい徳之島には、リーフに囲まれた白い砂浜の畔海岸や巨大な花崗岩（かこうがん）が連なるムシロ瀬、断崖が続く犬田布岬と景勝地がそろう。沖永良部島のサンゴ礁の洞穴・フーチャ、与論島の沖合に干潮時だけ出現する百合ヶ浜など絶景ポイントがめじろ押しの地域だ。

（指定：2017年3月7日、面積：4万2181 ha）

バナー写真：与論島のビーチ © K.P.V.B