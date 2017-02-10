В городе Нара оленей считают посланцами божества и бережно их охраняют. Ночью олени спят в роще синтоистского святилища Касуга-тайся, а с восходом солнца расходятся по окрестностям – в монастыри Тодайдзи, Кофукудзи. Мы представляем впечатления фотографа, снимающей оленей по всей Японии.

Сюрреалистический пейзаж: олени вместо людей

24 марта 2011 года я поехала в Нару по рабочим делам, и заодно решила поснимать, взяла фотоаппарат и вышла из гостиницы. Кого же я увидела ранним утром в городе? На перекрёстке величаво красовалась пара оленей, где-то бодались самцы, оленье стадо плотными рядами направлялось куда-то по городским улицам… Было похоже, будто бы олени заняли город, из которого исчезли все люди.

За две недели до этого на восточную часть страны обрушилось Великое восточно-японское землетрясение и цунами, опустошив города и унеся жизни множества людей. Прогресс, развитие, разработка – под этими лозунгами люди ведут себя, как хозяева этой планеты, разрушают горы, засыпают моря, строят заводы и возводят высотные здания. Однако мы ощутили, как природа может уничтожить созданное людьми одним лёгким движением. Удивительное сооружение, рукотворное солнце, устроенное для того, чтобы давать нам дешёвую энергию, пострадало, в нём расплавилось топливо, и земли вокруг стали непригодными для жизни.

В такое время я увидела невозмутимо бредущих по городу оленей, и они вселили в меня надежду.

В городе Нара олени издавна считаются священными животными святилища Касуга-тайся, и потому к ним относятся почтительно ещё с тех времён, когда здесь располагалась столица Японии (710-784). За прошедшие 1200 лет многое изменилось в древней столице, но отношение к оленям осталось неизменным.

Сейчас в городе Нара живёт около 1200 оленей. Ранним утром, следуя инстинкту и привычке, они выходят из рощи святилища Касуга-тайся и бредут в город через безлюдные перекрёстки. Стадами они идут, куда им вздумается, едят придорожную траву, образуя вдоль дорог живые изгороди. В парке Нара олени «стригут» газоны и удобряют их, укладываются на лужайках и неспешно пережёвывают жвачку. Так они проводят день, а к ночи возвращаются в рощу.

Посланцы богов или вредители?

Поголовье оленей по всей стране растёт, и они начинают вредить посевам и деревьям. Из-за этого многие местные общины контролируют их количество. В 2013 году по всей стране было отловлено около 180 тысяч оленей, а ещё более 340 тысяч уничтожены как животные-вредители, множество из них не использовали как дары гор, а закопали или сожгли.

Таким образом, у одинаковых оленей совершенно разная судьба в зависимости от того, где они живут – одних туристы кормят оленьими печеньями и ласкают, как домашних любимцев, другие же уничтожаются, – всё зависит только от человеческого произвола. Отношение к оленям – своеобразное зеркало, в котором отражается эгоизм и противоречивость человека.

Люди враждуют друг с другом, продолжают бессмысленные войны, разрушают собственную среду обитания, будучи не в силах удержать под контролем технологии, которые сами же и создали. Если всё это будет повторяться снова и снова, то не исключено, что человечество однажды исчезнет с лица земли.

Возможно, и тогда олени будут точно так же бродить по городам, в которых больше не будет людей… Эти мысли побудили меня фотографировать безлюдный город, в котором живут только олени. В глубине души я надеюсь, что эти фотографии заставят задуматься и каким-то образом изменят человеческое общество.

Фотографии и текст: Исии Ёко

(Статья на японском языке опубликована 1 февраля 2017 г.)

На дорожке, ведущей к Павильону Большого будды (Дайбуцудэн) в монастыре Тодайдзи

У выхода с пешеходного маршрута на горе Вакакусаяма

У администрации преф. Нара

У подножья горы Вакакусаяма

У администрации преф. Нара

Перед Павильоном Большого будды (Дайбуцудэн) в монастыре Тодайдзи

Перед зданием регионального суда

У пруда Сарусава

Перекрёсток перед Павильоном Большого будды (Дайбуцудэн) в монастыре Тодайдзи

Земляные работы в парке Нара

Перекрёсток перед Павильоном Большого будды (Дайбуцудэн) в монастыре Тодайдзи

Дорога перед администрацией преф. Нара

Перед зданием асссоциации малого и среднего бизнеса преф. Нара

Администрация преф. Нара