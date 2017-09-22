在奈良，鹿被认为是神的使者，一直深受保护。它们在春日大社的绿林中过夜，伴着晨光去东大寺、兴福寺“上班”。摄影师石井阳子追寻鹿的身影，走遍全国各地，她是怀着怎样的心情去拍摄那些鹿的呢？

梦幻般的风景

2011年3月24日，我去奈良出差，觉得机会难得，想拍些照片，便拿着照相机走出了酒店。漫步在清晨的奈良街道，我遇到的是旁若无人地站在十字路口正中的鹿夫妇、头顶头交战的雄鹿们、马路上列队行进的鹿群……那幅光景，犹如鹿群占据了人类消失的街市一般。

就在发生于大约两周前的东日本大地震和海啸，摧毁了城镇乡村，夺走了很多人的生命。在进步、发展和开发的名义下，人类凿山填海，修工厂，建高楼，完全是一派地球主宰者的架势。但是那场大地震让我们认识到，大自然只要随便耸一耸肩，那些人造物便如摧枯拉朽了。还有那本该产生廉价能源、美名其曰“人造太阳”的理想装置（核电站）也堆芯熔毁，制造出大片人类无法居住的土地。

就在那样的时刻，我遇到了在人类建造的城市里闲庭信步的鹿群，实在有一种爽快之感。

在奈良，传说鹿是神社春日大社的“神鹿”，所以自建都奈良后，鹿就一直受到珍爱。光阴流逝一千两百余年，奈良的街市经历了沧海桑田，唯有鹿群一如往昔。

现在奈良市内大约栖息着1200头鹿。清晨，它们在“习惯”这一本能的驱使下，从春日大社的绿林，来到没有行人的十字路口。它们成群结队，一路吃着路边野草，向着各自的领地走去。之后在奈良公园，它们为草地除除草，施施肥，悠哉悠哉地在草坪上反刍美食，打发走一天的时间，夕阳西下时，再回到林间。

是神的使者？还是害兽？

鹿在日本全国的数量不断增多，被看作是危及农作物和树木的害兽。为此，很多地方政府都对鹿的数量进行严格限制。仅2013年一年，日本全国就捕猎了将近18万头鹿。不仅如此，还有34万头以上作为有害鸟兽被驱除，它们中多数没有作为山珍食用，而是被无情地埋葬、焚烧。

同样是鹿，就因生息地不同，“待遇”天壤之别。有些被游客当做宠物般厚待，喂食“鹿煎饼”；有些则被视为害兽而遭驱除，它们的命运完全取决于人类的任性和专断。从某种意义来说，鹿也是照映人类自私与矛盾的一面明镜。

无益的争斗持续不断，创造出技术却又无法驾驭，最终自作自受，以致毁掉自己的家园。这样恶性循环下去，或许总有一天，人类将从这个地球上销声匿迹。

即便是在那样一个人类灭亡的世界上，这些鹿也依然会一如既往地阔步街头吧……。既然如此，那就让我这个摄影师来把那些在空荡荡的街头惬意而行的鹿群摄入镜头，将“只有鹿的街道”展现给大家；与此同时，我在心底还默默祈祷这些图片能够让人们感悟到些什么，并成为人类社会变革的一个契机。

图片、撰文：石井阳子

在东大寺大佛殿的参拜道

在若草山游步道出口

在奈良县政府办公大楼前

在若草山山麓

在奈良县政府办公大楼前

在东大寺大佛殿前

在奈良地方法院旁

在猿泽池畔

在东大寺大佛殿前十字路口

在奈良公园建筑工地旁

在东大寺大佛殿前十字路口

在奈良县政府办公大楼前的路上

在奈良县中小企业会馆

在奈良县政府办公大楼