在奈良，鹿被認為是神的使者，一直深受保護。它們在春日大社的綠林中過夜，伴著晨光去東大寺、興福寺「上班」。攝影師石井陽子追尋鹿的身影，走遍全國各地，她是懷著怎樣的心情去拍攝那些鹿的呢？

夢幻般的風景

2011年3月24日，我去奈良出差，覺得機會難得，想拍些照片，便拿著照相機走出了飯店。漫步在清晨的奈良街道，我遇到的是旁若無人地站在十字路口正中的鹿夫婦、頭頂頭交戰的雄鹿們、馬路上列隊行進的鹿群…那幅光景，猶如鹿群占據了人類消失的街市一般。

就在發生於大約兩週前的東日本大地震和海嘯，摧毀了城鎮鄉村，奪走了很多人的生命。在進步、發展和開發的名義下，人類鑿山填海，修工廠，建高樓，完全是一派地球主宰者的架勢。但是那場大地震讓我們認識到，大自然只要隨便聳聳肩，那些人造物便如摧枯拉朽了。還有那本該產生廉價能源、美名其曰「人工太陽」的理想裝置（核電廠）也爐心熔毀，製造出大片人類無法居住的土地。

就在那樣的時刻，我遇到了在人類建造的城市裡信步而行的鹿群，實在有一種爽快之感。

在奈良，傳說鹿是神社春日大社的「神鹿」，所以自建都奈良後，鹿就一直受到珍愛。光陰流逝一千兩百餘年，奈良的街市經歷了滄海桑田，唯有鹿群一如既往。

現在奈良市內大約棲息著1,200頭鹿。清晨，牠們在「習慣」這一本能的驅使下，從春日大社的綠林，來到沒有行人的十字路口。它們成群結隊，一路吃著路邊野草，向著各自的領地走去。之後在奈良公園，它們為草地除除草，施施肥，悠哉悠哉地在草坪上反芻美食，打發走一天的時間，夕陽西下時，再回到林間。

是神的使者？還是害獸？

鹿在日本全國的數量不斷增多，被看作是危及農作物和樹木的害獸。為此，很多地方政府都對鹿的數量進行嚴格限制。僅2013年一年，日本全國就捕獵了將近18萬頭鹿。不僅如此，還有34萬頭以上作為有害鳥獸被驅除，它們中多數沒有作為山珍食用，而是被無情地埋葬、焚燒。

同樣是鹿，就因生息地不同，「待遇」天壤之別。有些被遊客當做寵物般厚待，餵食「鹿煎餅」；有些則被視為害獸而遭驅除，它們的命運完全取決於人類的任性和專斷。從某種意義來說，鹿也是照映人類自私與矛盾的一面明鏡。

無益的爭鬥持續不斷，創造出技術卻又無法駕馭，最終自作自受，以致毀掉自己的家園。這樣惡性循環下去，或許總有一天，人類將從這個地球上銷聲匿跡。

即便是在那樣一個人類滅亡的世界上，這些鹿也依然會一如既往地闊步街頭吧…。既然如此，那就讓我這個攝影師來把那些在空蕩蕩的街頭愜意而行的鹿群攝入鏡頭，將「只有鹿的街道」展現給大家；與此同時，我在心底還默默祈禱這些圖片能夠讓人們感悟到些什麼，並成為人類社會變革的一個契機。

圖片、撰文：石井陽子

在東大寺大佛殿的參拜道

在若草山游步道出口

在奈良縣政府辦公大樓前

在若草山山麓

在奈良縣政府辦公大樓前

在東大寺大佛殿前

在奈良地方法院旁

在猿澤池畔

在東大寺大佛殿前十字路口

在奈良公園建築工地旁

在東大寺大佛殿前十字路口

在奈良縣政府辦公大樓前的路上

在奈良縣中小企業會館

在奈良縣政府辦公大樓