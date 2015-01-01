Японские замки поражают своим величественным великолепием. Особенно же притягивают взор главные замковые башни, возвышающиеся в цитадели. За период с конца XVI по начало XVII веков было построено около двухсот таких башен, но до наших времён дошло лишь 12 из них...

Ода Нобунага, основатель нового стиля замкового строительства

На протяжении периода Сэнгоку, продолжавшегося с конца XV по начало XVII веков, было построено множество сооружений, включавших внешние укрепления и господскую резиденцию, которые получили название сиро — «замок». Вначале их строили в труднодоступных местах, удобных для обороны, — например, на вершинах гор. Всё изменилось, когда появился выдающийся полководец Ода Нобунага (1534-1582), построивший на возвышенности у берега озера Бива замок Адзути, который должен был показывать могущество его владельца. Высокую деревянную башню тэнсюкаку, оштукатуренную и украшенную сусальным золотом, окружали рвы и белоснежные стены, оборудованные башнями и мощными воротами. Всё это способствовало обороноспособности замка, а вместе с тем было очень зрелищно и стало началом новой концепции замковой архитектуры. Сам Нобунага погиб, когда Акэти Мицухидэ напал на него в храме Хоннодзи, и замок Адзути был разрушен тогда же, всего лишь через три года после завершения постройки, но впоследствии многие полководцы по всей стране строили замки с величественными замковыми башнями.

Разрушение замков в мирный период и пожар периода Мэйрэки

Замок Хиконэ

Бум строительства замков продолжался около 40 лет. Самые известные замки, внесенные в список Национального достояния Японии, — замки Химэдзи, Хиконэ, Инуяма, Мацумото, — построены именно в этот период. Но после объединения страны при Тоётоми Хидэёси (1537-1598) и установления в начале XVII в. сёгуната при Токугава Иэясу период войн завершился, и строительство замков было прекращено.

Поскольку токугавское правительство позволяло удельным князьям иметь не более одного замка в месте их постоянного проживания, многие замки были разрушены, а те, что остались, постепенно уничтожали пожары, землетрясения, и их становилось всё меньше. Красота башен японских замков оказалась весьма хрупкой, поскольку основными материалами при постройке служили глина и дерево. Они легко гибли в огне, и даже замковая башня замка Эдо, резиденции сёгунов Токугава, была уничтожена пожаром годов Мэйрэки, случившемся в 1657 году, одним из сильнейших пожаров, когда-либо опустошавших Эдо. Впоследствии её так и не отстроили заново.

12 замков, переживших Вторую мировую войну

Замок Химэдзи перед капитальным ремонтом, который начался в 2010 г.

Во второй половине XIX века разрушение замков продолжилось. После победы в войне Босин правительство Мэйдзи распорядилось уничтожить замки князей, поддержавших в войне сёгунское правительство, и было разрушено множество знаменитых замков, таких, как, например, замок Айдзувакамацу. Позднее, в конце Второй мировой войны, авиация союзников уничтожила ряд городов, и в пожарах погибли замковые башни замков Нагоя, Окаяма и других. Несмотря на то, что в военные годы замок Химэдзи использовала японская армия в качестве базы, и бомбёжки уничтожили часть построек в замке и в городе вокруг него, замковая башня чудом уцелела. Лишь 12 башен тэнсюкаку сохранилось после всех этих потрясений, и четыре из них внесены в список Национального достояния Японии.

В послевоенные годы историко-культурное значение замков было переосмыслено, и в разных регионах страны стали восстанавливать утраченные башни. Те замки, которые ещё существовали к началу периода Мэйдзи, восстанавливают по многочисленным сохранившимся фотографиям и стремятся в точности воспроизвести их первоначальный вид. Для воссоздания замков, исчезнувших в более ранний период, используют исторические документы. Увеличивается количество попыток воспроизвести замки, сведения о которых сохранились лишь в пересказах, и сейчас в Японии можно полюбоваться более чем сотней замков.

Замок Химэдзи

Замковая башня Химэдзи. В 2010 г. начался ремонт, рассчитанный на пять лет; воссозданы стены замка, покрытые белой штукатуркой.

Замок Кумамото

Замок Инуяма

Замок Инуяма

Замок Коти

Замок Хиросаки

Замок Айдзувакамацу

Замок Нагоя

Замок Фукутияма

Замок Окаяма

Замок Увадзима

Замок Мацуэ

Замок Маругамэ

Замок Хиконэ

Вид на главную башню замка Хиконэ из заснеженного сада Гэнкюэн.

Замок Мацумото