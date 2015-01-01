日本的城堡宏伟壮丽，尤其是城堡中最大的主建筑“天守阁”，堪称堡寨之“精华”。从16世纪末至17世纪初，全国大约建造了200个“天守阁”，但留存至今的只有12座。

织田信长，一改城郭样式

日本从15世纪末开始，在延续了百多年的战国时期(*1)建造了许多冠名为“城”的建筑，以备战争之需并供地方领主居住。当时，为了抵御外敌，这些城堡大多修建在地势险要不易受到攻击的山顶。但这种情况随着天才武将织田信长（1534～1582年）的出现而发生改变。信长犹如炫示城主的地位和权势那样，在琵琶湖畔的丘陵上建造了安土城，木结构的中心建筑“天主阁”(*2)高高耸立，漆红贴金，装饰华美。大范围地堆砌起的石垣围墙、环绕四周的护城河、箭楼及坚固的城门等，既大大提高了防御能力，同时又兼顾了“示人”的功能，成就了一个全新的城郭样式。

由于信长在“本能寺之变”(*3)中殒命，安土城建成仅三年便毁于烈火之中。然而，其后有许多武将均模仿安土城修建城堡，于是全国各地都营造起了带有壮丽的天守阁的城池。

战争结束，天守阁式微

国宝彦根城

这样的筑城盛况持续了约40年。今天被列入日本国宝的著名城堡姫路城、彦根城、犬山城、松本城都是这一时期的产物。但是，16世纪末期丰臣秀吉（1537～1598年）统一天下，17世纪初德川家康（1542～1616年）建立江户幕府，随着战争的结束，也宣告了城堡建造的终结。

此外，江户幕府还发出命令，禁止各地诸侯拥有用于自己居住之外的城池堡寨。因此，许多城堡被拆除，一部分留存下来的也因火灾而烧毁，或是在地震等自然灾害中倒塌，数量逐渐减少。那些天守阁，建筑材料基本上都是土木，因此无论多么宏伟壮观，也是经不住火灾考验的。江户幕府的将军居住的江户城天守阁，也在1657年发生的明历大火(*4)中化为灰烬，至今没有重建。

幸存至今的天守阁仅12座

国宝姫路城。2009年大规模修复之前的雄姿

进而到了19世纪后半期，明治维新之后的新政府下令拆除旧幕府在地方的城堡，会津若松城等许多名城因此遭解体。另外，第二次世界大战末期，日本全国各地遭受空袭，名古屋城、冈山城等的天守阁都毁于战火。战时成为日本陆军设施的姫路城，虽然城堡的一部分和周围城区在大火中毁于一旦，而天守阁却奇迹般地幸免于战祸，保存了下来。

历经岁月沧桑，风云变幻，包括上述被列入国宝的四座天守阁在内，完整保存至今的只有12座（通称“现存天守”）。

二战结束后，城堡的历史价值得到重新评价，许多消失已久的天守阁重获新生。那些留存到明治初期的城堡，很多都留下了珍贵的照片，因此得以按建造之初的样式忠实地再现（通称“复原天守”）。此外还出现了不少尝试性的修建工作，比如，根据史料记载，再建早已消失的城堡（通称“复兴天守”）；在传说中建有城堡之地，仿造类似天守阁的建筑物（通称“模拟天守”）等。现在，各类城堡数量已逾百，你可在全国各地观赏到它们的雄姿。

名古屋城
名古屋城
福知山城
福知山城
冈山城
冈山城
宇和岛城
宇和岛城
松江城
松江城
丸龟城
丸龟城
彦根城
彦根城
从雪中的大名庭园（江户时代诸侯建造的私家庭园——译注）——玄宮园，远望彦根城的天守阁
从雪中的大名庭园（江户时代诸侯建造的私家庭园——译注）——玄宮园，远望彦根城的天守阁
松本城
松本城
夜樱与松本城
夜樱与松本城
姫路城
姫路城
姫路城的大天守。2009年开始了为期五年的大规模复修工程，白灰泥城壁重见天日
姫路城的大天守。2009年开始了为期五年的大规模复修工程，白灰泥城壁重见天日
熊本城
熊本城
犬山城
犬山城
犬山城
犬山城
高知城
高知城
弘前城
弘前城
会津若松城
会津若松城

(*1) ^ 一般指日本室町幕府后期到安土桃山时代百多年间政局纷乱、群雄割据的历史，不是正式的历史时代名称。

(*2) ^ 一般称为“天守阁”，只在安土城称“天主阁”。

(*3) ^ 织田信长的得力家臣明智光秀在京都的本能寺起兵谋反，逼使织田信长及其后继者织田信忠自杀。即将结束战国乱世统一日本的织田信长殒命，日本历史也由此被改写。

(*4) ^ 日本明历三年（1657年）3月2日至4日，在江户（今东京）发生的大火，将江户的三分之二化为灰烬。