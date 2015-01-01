日本的城堡宏伟壮丽，尤其是城堡中最大的主建筑“天守阁”，堪称堡寨之“精华”。从16世纪末至17世纪初，全国大约建造了200个“天守阁”，但留存至今的只有12座。

织田信长，一改城郭样式

日本从15世纪末开始，在延续了百多年的战国时期(*1)建造了许多冠名为“城”的建筑，以备战争之需并供地方领主居住。当时，为了抵御外敌，这些城堡大多修建在地势险要不易受到攻击的山顶。但这种情况随着天才武将织田信长（1534～1582年）的出现而发生改变。信长犹如炫示城主的地位和权势那样，在琵琶湖畔的丘陵上建造了安土城，木结构的中心建筑“天主阁”(*2)高高耸立，漆红贴金，装饰华美。大范围地堆砌起的石垣围墙、环绕四周的护城河、箭楼及坚固的城门等，既大大提高了防御能力，同时又兼顾了“示人”的功能，成就了一个全新的城郭样式。

由于信长在“本能寺之变”(*3)中殒命，安土城建成仅三年便毁于烈火之中。然而，其后有许多武将均模仿安土城修建城堡，于是全国各地都营造起了带有壮丽的天守阁的城池。

战争结束，天守阁式微

国宝彦根城

这样的筑城盛况持续了约40年。今天被列入日本国宝的著名城堡姫路城、彦根城、犬山城、松本城都是这一时期的产物。但是，16世纪末期丰臣秀吉（1537～1598年）统一天下，17世纪初德川家康（1542～1616年）建立江户幕府，随着战争的结束，也宣告了城堡建造的终结。

此外，江户幕府还发出命令，禁止各地诸侯拥有用于自己居住之外的城池堡寨。因此，许多城堡被拆除，一部分留存下来的也因火灾而烧毁，或是在地震等自然灾害中倒塌，数量逐渐减少。那些天守阁，建筑材料基本上都是土木，因此无论多么宏伟壮观，也是经不住火灾考验的。江户幕府的将军居住的江户城天守阁，也在1657年发生的明历大火(*4)中化为灰烬，至今没有重建。

幸存至今的天守阁仅12座

进而到了19世纪后半期，明治维新之后的新政府下令拆除旧幕府在地方的城堡，会津若松城等许多名城因此遭解体。另外，第二次世界大战末期，日本全国各地遭受空袭，名古屋城、冈山城等的天守阁都毁于战火。战时成为日本陆军设施的姫路城，虽然城堡的一部分和周围城区在大火中毁于一旦，而天守阁却奇迹般地幸免于战祸，保存了下来。

历经岁月沧桑，风云变幻，包括上述被列入国宝的四座天守阁在内，完整保存至今的只有12座（通称“现存天守”）。

二战结束后，城堡的历史价值得到重新评价，许多消失已久的天守阁重获新生。那些留存到明治初期的城堡，很多都留下了珍贵的照片，因此得以按建造之初的样式忠实地再现（通称“复原天守”）。此外还出现了不少尝试性的修建工作，比如，根据史料记载，再建早已消失的城堡（通称“复兴天守”）；在传说中建有城堡之地，仿造类似天守阁的建筑物（通称“模拟天守”）等。现在，各类城堡数量已逾百，你可在全国各地观赏到它们的雄姿。

名古屋城

福知山城

冈山城

宇和岛城

松江城

丸龟城

彦根城

松本城

夜樱与松本城

姫路城

熊本城

犬山城

犬山城

高知城

弘前城