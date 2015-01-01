日本的城堡宏偉壯麗，尤其是城堡中最大的主建築「天守閣」，堪稱城樓之「精華」。從16世紀末至17世紀初，全國大約建造了200個「天守閣」，但留存至今的只有12座。

織田信長，一改城郭樣式

日本從15世紀末開始，在延續了百多年的戰國時期(*1)建造了許多冠名為「城」的建築，以備戰爭之需並供地方領主居住。當時，為了抵禦外敵，這些城堡大多修建在地勢險要不易受到攻擊的山頂。但這種情況隨著天才武將織田信長（1534～1582年）的出現而發生改變。信長猶如炫示城主的地位和權勢那樣，在琵琶湖畔的丘陵上建造了安土城，木結構的中心建築「天主閣」(*2)高高聳立，漆紅貼金，裝飾華美。大範圍地堆砌起的石垣圍牆、環繞四周的護城河、箭樓及堅固的城門等，既大大提高了防禦能力，同時又兼顧了「示人」的功能，成就了一個全新的城郭樣式。

由於信長在「本能寺之變」(*3)中殞命，安土城建成僅3年便毀於烈火之中。然而，其後有許多武將均模仿安土城修建城堡，於是全國各地都營造起了帶有壯麗的天守閣的城池。

戰爭結束，天守閣式微

國寶彥根城

這樣的築城盛況持續了約40年。今天被列入日本國寶的著名城堡姫路城、彥根城、犬山城、松本城都是這一時期的產物。但是，16世紀末期豐臣秀吉（1537～1598年）統一天下，17世紀初德川家康（1542～1616年）建立江戶幕府，隨著戰爭的結束，也宣告了城堡建造的終結。

此外，江戶幕府還發出命令，禁止各地諸侯擁有用於自己居住之外的城池堡壘。因此，許多城堡被拆除，一部分留存下來的也因火災而燒毀，或是在地震等自然災害中倒塌，數量逐漸減少。那些天守閣，建築材料基本上都是土木，因此無論多麼宏偉壯觀，也是經不起火災考驗的。江戶幕府的將軍居住的江戶城天守閣，也在1657年發生的明曆大火(*4)中化為灰燼，至今沒有重建。

倖存至今的天守閣僅12座

國寶姫路城。2009年大規模修復之前的雄姿

進而到了19世紀後半期，明治維新之後的新政府下令拆除舊幕府在地方的城堡，會津若松城等許多名城因此遭解體。另外，第二次世界大戰末期，日本全國各地遭受空襲，名古屋城、岡山城等的天守閣都毀於戰火。戰時成為日本陸軍設施的姫路城，雖然城堡的一部分和周圍城區在大火中毀於一旦，而天守閣卻奇蹟般地倖免於戰禍，保存了下來。

歷經歲月滄桑，風雲變幻，包括上述被列入國寶的4座天守閣在內，完整保存至今的只有12座（通稱「現存天守」）。

二戰結束後，城堡的歷史價值得到重新評價，許多消失已久的天守閣重獲新生。那些留存到明治初期的城堡，很多都留下了珍貴的照片，因此得以按建造之初的樣式忠實地再現（通稱「復原天守」）。此外還出現了不少嘗試性的修建工作，比如，根據史料記載，再建早已消失的城堡（通稱「復興天守」）；在傳說中建有城堡之地，仿造類似天守閣的建築物（通稱「模擬天守」）等。現在，各類城堡數量已逾百，你可在全國各地觀賞到它們的雄姿。

姫路城
姫路城
姫路城的大天守。2009年開始了為期5年的大規模復修工程，白灰泥城壁重見天日
姫路城的大天守。2009年開始了為期5年的大規模復修工程，白灰泥城壁重見天日
熊本城
熊本城
犬山城
犬山城
犬山城
犬山城
高知城
高知城
弘前城
弘前城
會津若松城
會津若松城
名古屋城
名古屋城
福知山城
福知山城
岡山城
岡山城
宇和島城
宇和島城
松江城
松江城
丸龜城
丸龜城
彥根城
彥根城
從雪中的大名庭園（江戶時代諸侯建造的私家庭園──譯註）——玄宮園，遠望彥根城的天守閣
從雪中的大名庭園（江戶時代諸侯建造的私家庭園──譯註）——玄宮園，遠望彥根城的天守閣
松本城
松本城
夜櫻與松本城
夜櫻與松本城

(*1) ^  一般指日本室町幕府後期到安土桃山時代百多年間政局紛亂、群雄割據的歷史，不是正式的歷史時代名稱。

(*2) ^  一般稱為「天守閣」，只在安土城稱「天主閣」。

(*3) ^  織田信長的得力家臣明智光秀在京都的本能寺起兵謀反，逼使織田信長及其後繼者織田信忠自殺。即將結束戰國亂世統一日本的織田信長殞命，日本歷史也由此被改寫。

(*4) ^  日本明曆3年（1657年）3月2日至4日，在江戶（今東京）發生的大火，將江戶的三分之二化為灰燼。