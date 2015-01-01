日本的城堡宏偉壯麗，尤其是城堡中最大的主建築「天守閣」，堪稱城樓之「精華」。從16世紀末至17世紀初，全國大約建造了200個「天守閣」，但留存至今的只有12座。

織田信長，一改城郭樣式

日本從15世紀末開始，在延續了百多年的戰國時期(*1)建造了許多冠名為「城」的建築，以備戰爭之需並供地方領主居住。當時，為了抵禦外敵，這些城堡大多修建在地勢險要不易受到攻擊的山頂。但這種情況隨著天才武將織田信長（1534～1582年）的出現而發生改變。信長猶如炫示城主的地位和權勢那樣，在琵琶湖畔的丘陵上建造了安土城，木結構的中心建築「天主閣」(*2)高高聳立，漆紅貼金，裝飾華美。大範圍地堆砌起的石垣圍牆、環繞四周的護城河、箭樓及堅固的城門等，既大大提高了防禦能力，同時又兼顧了「示人」的功能，成就了一個全新的城郭樣式。

由於信長在「本能寺之變」(*3)中殞命，安土城建成僅3年便毀於烈火之中。然而，其後有許多武將均模仿安土城修建城堡，於是全國各地都營造起了帶有壯麗的天守閣的城池。

戰爭結束，天守閣式微

國寶彥根城

這樣的築城盛況持續了約40年。今天被列入日本國寶的著名城堡姫路城、彥根城、犬山城、松本城都是這一時期的產物。但是，16世紀末期豐臣秀吉（1537～1598年）統一天下，17世紀初德川家康（1542～1616年）建立江戶幕府，隨著戰爭的結束，也宣告了城堡建造的終結。

此外，江戶幕府還發出命令，禁止各地諸侯擁有用於自己居住之外的城池堡壘。因此，許多城堡被拆除，一部分留存下來的也因火災而燒毀，或是在地震等自然災害中倒塌，數量逐漸減少。那些天守閣，建築材料基本上都是土木，因此無論多麼宏偉壯觀，也是經不起火災考驗的。江戶幕府的將軍居住的江戶城天守閣，也在1657年發生的明曆大火(*4)中化為灰燼，至今沒有重建。

倖存至今的天守閣僅12座

進而到了19世紀後半期，明治維新之後的新政府下令拆除舊幕府在地方的城堡，會津若松城等許多名城因此遭解體。另外，第二次世界大戰末期，日本全國各地遭受空襲，名古屋城、岡山城等的天守閣都毀於戰火。戰時成為日本陸軍設施的姫路城，雖然城堡的一部分和周圍城區在大火中毀於一旦，而天守閣卻奇蹟般地倖免於戰禍，保存了下來。

歷經歲月滄桑，風雲變幻，包括上述被列入國寶的4座天守閣在內，完整保存至今的只有12座（通稱「現存天守」）。

二戰結束後，城堡的歷史價值得到重新評價，許多消失已久的天守閣重獲新生。那些留存到明治初期的城堡，很多都留下了珍貴的照片，因此得以按建造之初的樣式忠實地再現（通稱「復原天守」）。此外還出現了不少嘗試性的修建工作，比如，根據史料記載，再建早已消失的城堡（通稱「復興天守」）；在傳說中建有城堡之地，仿造類似天守閣的建築物（通稱「模擬天守」）等。現在，各類城堡數量已逾百，你可在全國各地觀賞到它們的雄姿。

姫路城

熊本城

犬山城

犬山城

高知城

弘前城

會津若松城

名古屋城

福知山城

岡山城

宇和島城

松江城

丸龜城

彥根城

松本城