La prefectura de Saitama, que limita con el norte de Tokio, está salpicada de ciudades dormitorio, pero también presume de hermosas montañas y es un centro de la cultura del bonsái.

La prefectura de Saitama se encuentra en la región de Kantō, al norte de Tokio. El este de esta prefectura sin costa es una mezcla de zonas urbanas y agrícolas, y en el oeste se encuentran las montañas y los frondosos bosques que componen la región de Chichibu. El sureste de la prefectura, donde se encuentra la capital, Saitama, es parte del gran área de Tokio desde el que muchos de los residentes se trasladan para ir a trabajar o a estudiar en la metrópolis.

Un vistazo a la prefectura de Saitama

Establecida en 1876 (antes formaba parte de la provincia de Musashi)

Capital: Saitama

Población: 7.345.000 (a octubre de 2020)

Área: 3.798 km2

Entre los atractivos turísticos más populares de Saitama están la ciudad de Kawagoe, con sus edificios históricos que recuerdan al período Edo (1603-1868), y los criaderos de la villa de los bonsáis del distrito de Kita en la ciudad de Saitama. Chichibu, que forma parte del Parque Nacional Chichibu-Tama-Kai, es un lugar ideal para el senderismo y el descenso de ríos. Alberga asimismo el santuario histórico de Mitsumine y el Festival Nocturno de Chichibu, con carrozas decoradas con linternas y fuegos artificiales.

El pabellón principal del santuario de Mitsumine en Chichibu. Situado en la cumbre del monte Mitsumine, se cree que el santuario fue establecido en la antigüedad por el legendario Yamato Takeru. (© Pixta)

Saitama presume de un sector manufacturero robusto que incluye las autopartes y la electrónica. La prefectura es conocida también por varios de sus productos agrícolas y silvícolas. En su industria tradicional destaca el bonsái y el hosokawashi, uno de los tres tipos de papel japonés que la UNESCO incluyó en 2014 en la lista del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.

Árboles exhibidos en un criadero de la villa de los bonsáis. (© Pixta)

La mascota oficial de Saitama, Kobaton, es el pájaro oficial de la prefectura, la tórtola de collar. (Kobaton © Prefectura de Saitama)

Personalidades ilustres

Shibusawa Eiichi(1840–1931): empresario de la era Meiji. Su imagen aparece en el nuevo billete de 10.000 yenes.

Hanawa Hokiichi (1746–1821): profesor ciego que sirvió de ejemplo e inspiración a Helen Keller.

Ogino Ginko (1851–1913): la primera médica japonesa autorizada que practicó la medicina occidental.

(Fotografía del encabezado: edificios tradicionales de la ciudad antigua de Kawagoe, en Saitama. © Pixta.)