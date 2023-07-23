Située juste au nord de Tokyo, Saitama abrite de nombreuses cités dortoirs. Mais la préfecture est également parsemée de belles montagnes, et sa culture de bonsaïs est particulièrement réputée. Pami les lieux incontournables, citons la ville historique de Kawagoe.
La préfecture de Saitama n’a pas de littoral. Son côté Est est un mélange de zones urbaines et agricoles, tandis que la région de Chichibu à l’ouest est montagneuse et très boisée. Le sud-est de la préfecture, y compris la capitale, Saitama, fait partie du grand Tokyo et beaucoup de résidents y travaillent ou y fréquentent des établissements scolaires.
La préfecture de Saitama en bref
- Établie en 1876 (faisait anciennement partie de la province de Musashi)
- Capitale : Saitama
- Population : 7 345 000 habitants (octobre 2020)
- Superficie : 3 798 km2
Parmi les lieux populaires de la préfecture, citons la ville historique de Kawagoe et ses bâtiments datant de l’époque d’Edo (1603-1868), ainsi que les pépinières du village des bonsaïs de la ville de Saitama. La région de Chichibu attire les randonneurs et les amateurs de rafting. On y trouve de même le grand sanctuaire shintô de Mitsumine, et le site de Chichibu Yomatsuri, un festival de nuit figurant parmi les trois plus grands festivals de chars au Japon.
Saitama est un haut centre de production de pièces automobiles et de composants électroniques. La préfecture est aussi connue pour sa production agricole et forestière. L’artisanat traditionnel est également représenté par les bonsaïs ainsi que le hosokawashi, qui est l’une des trois techniques japonaises de fabrication de papier jaopnais washi inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en 2014. (Voir notre article : « Washi », le papier japonais qui dure mille ans)
Personnalités originaires de Saitama
- Shibusawa Eiichi (1840-1931). Entrepreneur de l’ère Meiji. Son effigie illustrera le nouveau billet de banque de 10 000 yens à partir d’avril 2024. (Voir notre article : Shibusawa Eiichi, « le père du capitalisme japonais » et profond humaniste)
- Hanawa Hokiichi (1746-1821) : Érudit aveugle qui a inspiré Helen Keller.
- Ogino Ginko (1851-1913). Première femme japonaise diplômée de médecine occidentale.
Quelques-uns de nos articles liés à la préfecture de Saitama
- Le sanctuaire Kanasana, à Saitama : un lieu dédié à une montagne
- Un manoir troglodytique creusé à la main par un père et son fils japonais
- Le restaurant La Senegalaise : un havre de cuisine sénégalaise au centre de Saitama
- Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon: le parc d’Ômiya
- Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : la promenade de Nagatoro
(Photo de titre : des architectures traditionnelles de la ville historique de Kawagoe. Pixta)