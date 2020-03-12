Le parc d’Ômiya a ouvert ses portes en 1885, ce qui en fait le plus ancien de la préfecture de Saitama, et près de 1 200 cerisiers y sont présents. Les arbres sont illuminés le soir pendant la période de floraison. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).
L’arbre le plus connu du parc d’Ômiya est sans doute le cerisier pleureur (shidare-zakura), vieux de 120 ans. Il a été transplanté ici depuis un jardin des pivoines de Yokohama et sert de symbole aux efforts de préservation des cerisiers du parc.
Parc d’Ômiya (Saitama)
- Adresse : 4-chôme, Takahana-chô, Ômiya-ku, Saitama-shi, Saitama-ken
- Nombre d’arbres : 1 200
- Floraison : de fin mars à début avril
- Variétés : somei yoshino, yae-zakura, shidare-zakura, sato-zakura, etc
- Horaires : ouvert 24 heures sur 24
- Entrée : gratuite
- Site Web
Autour du lieu
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(Photo de titre : Pixta)