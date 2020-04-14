El parque Ōmiya abrió en 1885 (por aquel entonces era conocido como parque Hikawa), y es el más antiguo de la prefectura de Saitama. Cuenta con unos 1.200 cerezos, la mayoría de la variedad somei yoshino, que son iluminados por la noche durante el festival del sakura.

Parque Ōmiya (Saitama)

Variedad : somei yoshino, yaezakura, shidarezakura, satozakura, etc.

: somei yoshino, yaezakura, shidarezakura, satozakura, etc. Número de árboles : 1.200

: 1.200 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 4-chōme, Takahana-chō, Ōmiya-ku, Saitama-shi, Saitama

: 4-chōme, Takahana-chō, Ōmiya-ku, Saitama-shi, Saitama Sitio web: Asociación de Comercio y Turismo de la prefectura de Saitama

Posiblemente el árbol más conocido de este parque es un cerezo llorón (shidarezakura) de 120 años de antigüedad. Fue trasplantado desde un jardín de peonías en Yokohama y se ha convertido en un símbolo de los esfuerzos del parque para la preservación de los cerezos.

(Fotografía del encabezado: © Pixta.)