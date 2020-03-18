Plus de 3 000 cerisiers sont présents dans la ville de Nagatoro. Ces derniers fleurissent de fin mars à fin avril, et certains d’entre eux sont éclairés de nuit. La célèbre « promenade de Nagatoro » permet d’admirer environ 500 cerisiers d’une trentaine de variétés. Ce lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le meilleur moment pour visiter Nagatoro se situe entre la fin mars et la mi-avril, lorsque les innombrables cerisiers fleurissent un peu partout dans la ville, comme le long du fleuve Arakawa sur les avenues Kita-sakura et Minami-sakura, sur le chemin vers le sanctuaire Hodosan, et bien sûr la célèbre « promenade de Nagatoro » et ses 500 cerisiers.

Un cerisier à admirer absolument est le cerisier pleureur shidare-zakura centenaire situé sur le terrain du temple Hôzen-ji sur une étendue de 16 mètres. Nagatoro est également connue pour sa promenade en bateau dans les rapides du fleuve Arakawa, qui longent des formations rocheuses en couches (iwadatami ) désignées comme « Monuments naturels spéciaux ». Cette escapade sur l’eau est également un excellent moyen de profiter des cerisiers du fleuve pendant la saison de la floraison.

La promenade de Nagatoro (Saitama)

Adresse : Nagatoro, Nagatoro-machi, Chichibu-gun, Saitama-ken

Nombre d'arbres : 500 (environ 3 000 dans toute la ville)

Floraison : de fin mars à fin avril

Horaires : de 9 h à 17 h

Variétés : somei yoshino, shidare-zakura, yae-zakura

Entrée : 200 yens

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : © Association de tourisme de Nagatoro)