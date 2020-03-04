長瀞周辺には3000本余りの桜が植えられており、3月下旬から4月下旬までさまざまな桜が楽しめます。中でも約500本31種類のヤエザクラを鑑賞できる「通り抜けの桜」は有名で、シーズンにはライトアップも行われます。

埼玉・長瀞

桜の種類： ソメイヨシノ、シダレザクラ、ヤエザクラ

ソメイヨシノ、シダレザクラ、ヤエザクラ 本数： 約3000本

約3000本 例年の見頃： 3月下旬〜4月下旬

3月下旬〜4月下旬 開園時間： 24時間（「通り抜けの桜」は9:00～17:00）

24時間（「通り抜けの桜」は9:00～17:00） 料金： 無料（「通り抜けの桜」は入場料200円）

無料（「通り抜けの桜」は入場料200円） 所在地： 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞 公式HPなど： 長瀞町観光協会

長瀞では、ソメイヨシノの見頃は4月上旬から中旬で、荒川沿いの「北桜通り」「南桜通り」や、「宝登山参道」など町のいたるところに桜並木があります。法善寺のシダレザクラは樹齢約100年で枝張りが東西16メートルに及びます。

また、長瀞といえばライン下りが有名です。荒川上流の急流を下りながら、国の特別天然記念物に指定された岩畳の景観を鑑賞できる人気アクティビティですが、見頃の時期には船上から満開の桜を見上げることもできます。

近隣の花見スポット

お花見と一緒に楽しめる観光スポット

写真提供：一般社団法人長瀞町観光協会

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