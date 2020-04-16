En el pueblo de Nagatoro crecen más de 3.000 cerezos que florecen entre finales de marzo y finales de abril. Algunos de ellos son iluminados por la noche. Es particularmente famoso un “pasadizo” con unos 500 yaezakura (cerezos con muchos pétalos) y en el que hay 31 variedades diferentes.

Nagatoro (Saitama)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura, yaezakura

: somei yoshino, shidarezakura, yaezakura Número de árboles : 3.000

: 3.000 Fecha : entre finales de marzo y finales de abril

: entre finales de marzo y finales de abril Horario : abierto las 24 horas (el “pasadizo” abre de 9:00 a 17:00)

: abierto las 24 horas (el “pasadizo” abre de 9:00 a 17:00) Entrada : gratuita (la entrada al “pasadizo” cuesta 200 yenes)

: gratuita (la entrada al “pasadizo” cuesta 200 yenes) Dirección : Nagatoro, Nagatoromachi, Chichibu-gun, Saitama

: Nagatoro, Nagatoromachi, Chichibu-gun, Saitama Sitio web: Asociación de Turismo de Nagatoromachi

La mejor temporada para visitar Nagatoro cae entre comienzos y mediados de abril, cuando las filas de cerezos florecen en toda la localidad—a lo largo del río Arakawa en Kitasakura-dōri y Minamisakura-dōri, así como en las cercanías del Santuario Hodosan. Uno de los cerezos que el visitante no debe perderse es el centenario shidarezakura en los terrenos del templo Hōzen-ji, que abarca unos 16 metros. Nagatoro también es famoso por sus viajes en barca a través de los rápidos del río Arakawa, que pasa junto a unas formaciones rocosas en capas (iwadatami) que han sido designadas como un monumento natural especial. El paseo en barca también permite disfrutar de una magnífica vista de los cerezos en flor que crecen en la orilla del río.

Sitios cercanos para el hanami

(Fotografía del encabezado: Asociación de Turismo de Nagatoromachi.)