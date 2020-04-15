Los cerezos en flor de Kumagaya han gozado de una gran fama desde el período Edo. Hoy unos 500 sakura flanquean ambas orillas del río Arakawa en una extensión de dos kilómetros.

Kumagaya Sakura Tsutsumi (Saitama)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 500

: 500 Fecha : entre finales de marzo y mediados de abril

: entre finales de marzo y mediados de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 2-chōme, Kawara-chō, Kumagaya-shi, Saitama

: 2-chōme, Kawara-chō, Kumagaya-shi, Saitama Sitio web: Asociación de Comercio y Turismo de la prefectura de Saitama

El festival del sakura de Kumagaya, en el que se iluminan los cerezos en la noche, tiene lugar normalmente cuando los árboles han florecido plenamente. Cerca de la fila de cerezos está el Estadio de Rugby de Kumagaya, donde se celebraron varios de los partidos de la Copa Mundial de Rugby de Japón de 2019. Las flores de cerezo, de un rosa pálido, se abren casi al mismo tiempo que las flores amarillas de la canola, creando un hermoso contraste contra el intenso azul del cielo.

(Fotografia del encabezado: © Oficina de Turismo de Kumagaya.)