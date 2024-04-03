La ville de Kumagaya est très prisée lors de la saison des cerisiers en fleur car il est possible d’admirer quelque 500 arbres sur environ deux kilomètres le long du fleuve Ara. En 2024, un festival des cerisiers s’y tient jusqu’au 7 avril.

Kumagaya Sakura Tsutsumi (Saitama)

Adresse : 2, Kawara-chô, Kumagaya-shi, Saitama-ken

Nombre d’arbres : 500

Floraison : début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : 24h/24

Tarif : gratuit

Illuminations 2024 : de 18 h à 21 h

Site officiel (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Office de tourisme de Kumagaya)