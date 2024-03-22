В префектуре Сига расположено озеро Бива – крупнейший в Японии пресноводный водоем. Фунадзуси, ранняя ферментированная форма суши, готовится из карпа, выловленного из озера.

Несмотря на то, что префектура Сига в Кансае является одной из немногих префектур, не имеющих береговой линии, в ее состав входит озеро Бива – крупнейший в Японии пресноводный водоем. Озеро полностью находится в пределах префектуры Сига и занимает одну шестую часть её общей площади. Оно расположено на центральной равнине, которую окружают горы.

Общие данные о префектуре Сига

Основана в 1872 году (ранее провинция Оми)

Столица: Оцу

Население: 1 414 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 4017 км2

Замок Хиконэ в префектуре Сига – один из наиболее хорошо сохранившихся замков Японии, который был построен в начале XVII века. Крепость на вершине холма имеет вид на озеро Бива и является популярным местом в сезон цветения сакуры. Небольшой город Омихатиман имеет богатую историю в качестве транспортной развязки, а его живописный район каналов привлекает туристов и сегодня.

Канал Хатиманбори в Омихатиман (© Pixta)

В западной части Сиги, на границе с префектурой Киото, находится храм Энрякудзи на горе Хиэйдзан – главный храм школы Тэндай японского буддизма.

Обрабатывающая промышленность является важной частью общего производства префектуры Сига и специализируется на производстве таких товаров, как парикмахерские принадлежности и весы. Фунадзуси, ранняя ферментированная форма суси, изготавливается из карпа фуна из озера Бива, тогда как местная говядина оми – почитаемый бренд вагю.

Фунадзуси – деликатес префектуры Сига (© Pixta)

Каффи, талисман префектуры Сига, создан по образу сома, обитающего в озере Бива (© префектура Сига)

Знаменитые личности

Уно Сосукэ (1922–98): политик от либерально-демократической партии, один из самых недолго пробывших на должности премьер-министров Японии, ушедший в отставку после 68 дней работы в июне-августе 1989 года.

Кирю Ёсихидэ (1995–): спортсмен, который стал первым японским спринтером, пробежавшим 100 метров быстрее чем за 10 секунд.

Фотография к заголовку: Замок Хиконэ в сезон цветения сакуры (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»