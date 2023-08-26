La prefectura de Shiga se centra principalmente en el lago Biwa, la masa de agua dulce más grande de Japón. El funazushi, un tipo de sushi primigenio fermentado, se elabora con la carne de las carpas capturadas en el lago.

Aunque es una de las relativamente pocas prefecturas que no cuentan con salida al mar, la de Shiga, en la región de Kansai, incluye el lago Biwa, que es la masa de agua dulce más grande de Japón. El lago se encuentra por completo dentro de las fronteras de Shiga y ocupa una sexta parte de todo su territorio. La prefectura se encuentra en una llanura central rodeada de montañas.

Un vistazo a la prefectura de Shiga

Establecida en 1872 (antiguamente era la provincial de Ōmi)

Capital: Ōtsu

Población: 1.414.000 (a octubre de 2020)

Área: 4.017 km2

El castillo de Hikone, una de las fortalezas mejor preservadas de Japón, fue construido originalmente a comienzos del siglo XVII. Desde este castillo, erigido en lo alto de una colina, se divisa el lago Biwa. Es también un destino popular durante la temporada de floración de los cerezos. La pequeña ciudad de Ōmihachiman cuenta con una rica historia como centro para el transporte y su hermosa zona con canales sigue atrayendo turistas en nuestros días.

El canal Hachimanbori en Ōmihachiman. (© Pixta)

El oeste de Shiga, que comparte su frontera con la prefectura de Kioto, alberga el templo Enryakuji en el monte Hieizan, la sede principal de la secta Tendai del budismo japonés.

Las industrias secundarias forman una parte importante de la producción total de Shiga. La prefectura está especializada en productos como los instrumentos de peluquería y las básculas. El funazushi, un tipo de sushi primigenio fermentado, se elabora con carpas funa del lago Biwa, mientras que la ternera de Ōmi es una reconocida marca de wagyū.

El funazushi es una de las especialidades de la prefectura de Shiga. (© Pixta)

Caffy, la mascota de la prefectura de Shiga, está inspirada en los siluros que viven en el lago Biwa. (© Shiga Prefecture)

Personalidades ilustres

Uno Sōsuke (1922–1998): Político del Partido Liberal Democrático y uno de los primeros ministros que menos tiempo ocuparon el cargo, pues dimitió después de ostentar 68 días la jefatura de Gobierno entre junio y agosto de 1989.

Kiryū Yoshihide (1995–): Atleta que se convirtió en el primer corredor japonés que logró completar los 100 metros en menos de 10 segundos.

(Fotografía del encabezado: el castilo de Hikone durante la temporada de floración de los cerezos. © Pixta.)