Яхо-но Дзёяма – это маленький участок леса в токийском районе Кунитати. Удивительно, как всего в нескольких шагах от шумной суеты гигантского мегаполиса сохранился крошечный островок первозданной природы, который дышит спокойствием.

Первое, что приходит в голову при мысли о Токио, это, конечно, небоскрёбы, сверкающий неон и нескончаемые толпы пассажиров, плотно упакованных в электрички, снующие взад-вперёд в часы пик. Многие удивляются, что окрестности Токио на самом деле обладают довольно богатой природой. Я живу в Кунитати, это примерно час на поезде от центра Токио. Зеленый лесной оазис на фотографиях находится неподалёку от моего дома.

Маленький парк, расположенный на участке леса вблизи жилых зданий, носит название Яхо-но Дзёяма. «Дзёяма» означает «замковая гора», и в прошлом на этом месте располагалось жилище самураев. Сейчас этот парк является охраняемой природной территорией. Его периметр составляет всего 300 метров, и пройти из конца в конец займёт не больше пяти минут. Однако, несмотря на такую маленькую площадь, участок представлен на удивление богатой флорой и фауной.

Впервые умиротворенная атмосфера Яхо-но Дзёяма околдовала меня семь лет назад. С тех пор я регулярно стараюсь запечатлеть её на фотографиях.

Фото и текст: Оохаси Хироси