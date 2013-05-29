على الرغم من قلة المظاهر الطبيعية في محافظة طوكيو إلا أنّ هناك بعض الغابات الخلابة والخفية. وتعتبر (ياهو نو جوياما) المحاطة بالطريقين السريعين الصاخبين (كوشو) و(تشوو) والواقعة في مدينة كوكوريتسو بطوكيو مثالاً على ذلك. إن هذه الغابة الصغيرة الخفية ستنسيك العالم الخارجي المحيط بها وستدخلك إلى عالم ساحر غني بطبيعة خصبة.

عندما تذكر مدينة طوكيو لا تتبادر إلى مخيلة الأذهان سوى صور ناطحات السحاب والإزدحام الناجم عن تدفق الناس أثناء توجههم إلى أعمالهم، ولكن إذا إبتعدت قليلاً عن أجواء المدينة الصاخبة إلى الضواحي القريبة ستجد طبيعة خصبة بكر. فانا أسكن في مدينة كوكوريتسو التي تبعد عن وسط مدينة طوكيو ما يقارب الساعة بالقطار حيث توجد فيها منطقة مليئة بالأشجار أتمشى بها أثناء التنزه. وتعد هذه المنطقة واحدة من أمثلة تلك الطبيعة الغنية المختفية عن العيون.

تسمى المنطقة المشجرة الموجودة بمحاذاة الحي السكني بـ (ياهو نو جوياما) والتي كانت خلال العصور الوسطى مكاناً لسكن محاربي الساموراي. وهي غابة صغيرة تم تحديدها كمحمية كما انها موجودة ضمن محيط دائرة يبلغ قطرها حوالي ٣٠٠ متراً، ولا يستغرق المشي فيها أكثر من ٥ دقائق. وعلى الرغم من صغر مساحتها إلا أنها غنية بطبيعة خلابة وخصبة تفوق كل التصورات. لقد جذبني سحر هذه الغابة واستمررت بتصويرها لسبع سنوات.

(المقالة الأصلية باليابانية، الصور والنص: أوهاشي هيروشي)